Nānā nā kānaka ʻepekema ma Iapana i nā isotopes oxygen super-heavy

Ua ʻike nui nā kānaka ʻepekema ma Iapana ma ka nānā ʻana i ka super-heavy oxygen isotopes oxygen-27 (27O) a me oxygen-28 (28O) no ka manawa mua. Ua ʻike ka hui ma Tokyo Institute of Technology a me RIKEN ʻo ka isotope oxygen-28, i manaʻo ʻia he paʻa loa, ʻaʻole ia he "manaʻo pālua" e like me ka mea i manaʻo ʻia ma mua. E kōkua ka ʻike ʻana i ka hoʻomaikaʻi ʻana i ko mākou ʻike ʻana i ka hoʻolālā nuklea a loaʻa paha nā hopena i ka physics o nā hōkū neutron.

Ke kamaʻilio ka poʻe physicists nuklea e pili ana i nā helu kilokilo, ke kuhikuhi nei lākou i kahi kūlana i hoʻonohonoho ʻia nā nucleons o kahi atom (protons a me neutrons) ma ke ʻano e hoʻopaʻa ʻole ai kona nucleus. ʻO nā ʻātoma me nā helu kikoʻī o nā protons a i ʻole neutrons, e like me 2, 8, 20, 28, 50, 82, a i ʻole 126, ʻaʻole hiki ke loaʻa i nā poho ikehu ma muli o ka palaho radioactive.

Hiki ke wehewehe ʻia ka manaʻo helu kupua me ka hoʻohana ʻana i ke kumu hoʻohālike nuklea. Hiki ke noʻonoʻo ʻia ʻo Nuclei ma ke ʻano he mau ʻāpana ʻāpana, e like me nā ʻāpana o kahi aniani, me kēlā me kēia pūpū i loaʻa kahi helu o nā "noho" no nā neutrons a i ʻole protons. Ke hoʻopiha ʻia ka pūpū me nā neutrons a i ʻole protons, manaʻo ʻia ʻo ia ka "pani". I ka hihia o ka oxygen-16 (16O), nona nā protons ʻewalu a me nā neutrons ʻewalu, ua hoʻopiha ʻia ka pūpū mua me ʻelua neutrons, a ua hoʻopiha ʻia ka pūpū ʻelua me nā neutrons ʻeono, a lilo ia i nucleus "doubly magic".

ʻO ka oxygen-28 isotope he moho no ke kūlana kilokilo pālua no ka mea he ʻewalu protons a me 20 neutrons, me nā neutrons 20 i puʻunaue ʻia ma ʻekolu pūpū. Eia naʻe, ua ʻike ka poʻe noiʻi ua nāwaliwali ka ʻokoʻa o ka ikehu ma waena o nā orbital shell neutron hope ʻelua, e ʻae ana i ka hui ʻana ma waena o nā pūpū ʻelua. ʻAʻole maʻamau kēia ʻānai ʻana o ka pūpū a ua manaʻo ʻole ʻia no 28O.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka nele o ka "magic double" i ka oxygen-28 he mea koʻikoʻi ka hoʻomohala ʻana no ke kumumanaʻo nuklea. E hoʻomaikaʻi ia i ko mākou ʻike no nā isotopes me ka nui neutron-to-proton ratios a kōkua i ka loiloi ʻana i nā pilina nuklea ʻike ʻole e like me nā pūʻali neutron ʻekolu. Loaʻa paha kēia mau ʻike no ke aʻo ʻana i nā waiwai o nā hōkū neutron.

Sources:

- ʻatikala kūlohelohe

– RIKEN Radioactive Isotope Beam Factory