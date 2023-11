Hōʻike nā ʻepekema ʻepekema hou i ka monster hou mai ka hohonu: Jormungandr Walhallaensis

I ka ʻike ʻana i ka honua, ua ʻike ka poʻe paleontologists i ke koena o kahi mea ola kupaianaha i kaahele i nā moana o ka honua i 80 miliona mau makahiki i hala. Ua manaʻo ʻia ʻo Jormungandr walhallaensis ka mea kolo moana nui, i kapa ʻia ʻo Jormungandr walhallaensis, he mea ʻaihue weliweli, e like me ka nui me ka nahesa kai kaulana mai ka moʻolelo ʻo Norse.

Ua hoʻomaka ka hana o ka ʻeli ʻana i nā mōʻalihaku ma kahi kokoke i ke kūlanakauhale liʻiliʻi o Walhalla ma North Dakota, USA. No ka hoʻoikaika ʻana i ka inoa o ke kūlanakauhale, i loaʻa mai Valhalla, ke keʻena mele kahi e ʻākoakoa ai nā koa koa ma hope o ka make ʻana, ua hoʻoholo nā ʻepekema e hoʻohanohano i ka moʻolelo Norse i ka wā e kapa ai i ka mea hou i loaʻa.

No ka hui kahiko o nā mea kolo i kapa ʻia ʻo mosasaurs ʻo Jormungandr walhallaensis. Ua noho aliʻi kēia mau mōneka moana i ke kai i ka wā Late Cretaceous, a hiki i ka 50 kapuaʻi ka lōʻihi. ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia kona nui pololei, manaʻo ka poʻe noiʻi ua hiki ke ana maʻalahi kēia ʻano Jormungandr ma nā wahi āpau mai 40 a 50 kapuaʻi ka lōʻihi, e lilo ia i kekahi o nā mosasaurs nui loa i ʻike ʻia.

ʻOiai ʻo kona nui nui, ʻo Jormungandr walhallaensis he mea ʻauʻau maikaʻi a maikaʻi hoʻi. Me kona kino maʻalahi a me kona mau hiʻohiʻona ikaika, ua manaʻo ʻia ua noho aliʻi ʻo ia i ke kaulahao meaʻai moana ma ke ʻano he predator apex. ʻO kāna ʻai ʻana he mau mea kai liʻiliʻi liʻiliʻi, mai ka iʻa a i ka hee, e hāʻawi ana i kahi ʻike i ke kaiaola kai kahiko.

ʻO ka loaʻa ʻana o Jormungandr walhallaensis e hoʻomālamalama hou i ko mākou ʻike i ka ʻokoʻa a me ka hoʻomohala ʻana o nā mosasaurs. Ua ʻike ʻia nā koena mōʻalihaku o kēia mau mea ola ma ka honua holoʻokoʻa, e hāʻawi ana i nā ʻepekema i nā ʻike waiwai i nā moana kahiko a lākou i noho aliʻi ai.

Nīnau: He aha ka Jormungandr walhallaensis?

A: ʻO Jormungandr walhallaensis ka inoa i hāʻawi ʻia i kahi ʻano mosasaur hou i ʻike ʻia, he mea kolo kai ʻai ʻai iʻa i ola ma kahi o 80 miliona mau makahiki i hala.

N: Pehea ka inoa o Jormungandr walhallaensis?

A: Ua kapa ʻia kēia ʻano ma muli o Jormungandr, ka nahesa kai mai Norse mythology, a me Walhalla, ke kūlanakauhale kokoke i kahi kahua ʻike o ka mōʻalihaku ma North Dakota.

Nīnau: He aha ka nui o Jormungandr walhallaensis?

A: ʻOiai ʻaʻole ʻike ʻia ka nui pololei, ʻōlelo ʻia nā manaʻo koho ua hiki ke ana ʻo Jormungandr walhallaensis ma waena o 40 a 50 kapuaʻi ka lōʻihi, e lilo ia i kekahi o nā mosasaurs nui loa i ʻike ʻia.

Nīnau: He aha kā Jormungandr walhallaensis i ʻai ai?

A: ʻO Jormungandr walhallaensis he mea ʻaihue apex, e ʻai ana paha i nā mea liʻiliʻi liʻiliʻi e like me ka iʻa a me ka hee.

Nīnau: He aha ka ʻike ʻana o Jormungandr walhallaensis e haʻi mai iā mākou e pili ana i nā mosasaurs?

A: Hāʻawi ka ʻike i nā ʻike koʻikoʻi i ka ʻokoʻa a me ka ulu ʻana o nā mosasaurs a hoʻonui i ko mākou ʻike i ke kaiaola kai kahiko i ulu ai lākou.