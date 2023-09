ʻO ke kuleana o kahi pūnaewele hou ma Craniosynostosis: kahi ʻike ʻike

Ua ʻike ka poʻe noiʻi ma Weill Cornell Medicine i kahi ʻano i ʻike mua ʻole ʻia o ka iwi-forming stem cell e alakaʻi ana i ka craniosynostosis, ka hui mua ʻana o ka iwi poʻo i nā pēpē. Loaʻa ka Craniosynostosis ma kahi o hoʻokahi o kēlā me kēia 2,500 pēpē a hiki ke keʻakeʻa i ka ulu ʻana o ka lolo inā ʻaʻole mālama ʻia ma ke kaʻe ʻana. ʻO kēia haʻawina haʻahaʻa honua, i paʻi ʻia ma Nature, e hoʻomālamalama i ka hoʻonui ʻia ʻana o kahi ʻano pūlima kikoʻī i kapa ʻia ʻo DDR2+ stem cell.

Ua nānā ka hui o ka poʻe noiʻi i nā ʻiole me kahi hoʻololi maʻamau e pili ana i ka craniosynostosis kanaka a ʻike ʻia ʻo kēia hoʻololi ʻana e hoʻoulu i ka hoʻonui ʻole ʻia o nā pūnaewele DDR2+, e hopena i ka hui ʻana o ka iwi poʻo. Ke wehe nei kēia ʻike i nā mea hou no ka mālama ʻana i ka craniosynostosis ma o ka huli ʻana a me ke kāohi ʻana i kēia hana ʻano ʻano ʻano o ka cell stem cell.

No ka noiʻi ʻana i ka pilina ma waena o nā pūnaewele iwi a me craniosynostosis, ua hana nā mea noiʻi i nā ʻiole kahi i loaʻa ʻole ai i nā ʻiole CTSK+, i hoʻopili mua ʻia me craniosynostosis, i kekahi o nā genes kuleana no kāna hana. Kū'ē i kā lākou i manaʻo ai, ʻaʻole i hoʻāla kēia mau hoʻololi ʻana i nā pūnaewele calvarial stem e hoʻohui i nā papa iwi poʻo; akā, ua alakaʻi lākou i ka pau ʻana o kēia mau pūnaewele kumu ma nā humuhumu. Hoʻopili ʻia ka paʻakikī o ka hui ʻana me ka pau ʻana o kēia mau pūnaewele CTSK+.

ʻO ka mea kākau koʻikoʻi ʻo Kauka Matt Greenblatt i hoʻoikaika i ka hiki o kēia ʻike ʻana ma ka ʻōlelo ʻana, "Hiki iā mākou ke hoʻomaka i kēia manawa e noʻonoʻo e pili ana i ka mālama ʻana i ka craniosynostosis ʻaʻole wale me ka ʻokiʻoki ʻana akā ma ke kāohi ʻana i kēia ʻano hana maʻamau stem cell." Hoʻonui ka haʻawina i ka hiki ke hoʻomohala i nā lāʻau lapaʻau e pili ana i ke kumu kumu o ka craniosynostosis, e hāʻawi ana i ka manaolana no nā pēpē a me nā ʻohana i hoʻopilikia ʻia e kēia maʻi.

I loko o kahi noiʻi pili i paʻi ʻia ma Nature ma 2018, ua ʻike ka hui noiʻi like ʻole i kahi ʻano ʻokoʻa o ka iwi i kapa ʻia ʻo CTSK+ stem cell. ʻO kēia mea i ʻike mua ʻia ua hoʻoneʻe hou i ka noiʻi hou ʻana i ke kuleana o kēia mau pūnaewele kumu i ka hana ʻana i ka craniosynostosis. Kūkulu ʻia kēia haʻawina hou ma luna o nā ʻike mai kā lākou noiʻi mua ʻana, e hoʻonui ana i ko mākou ʻike i nā mīkini paʻakikī i lalo o kēia ʻano.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo kēia holomua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka craniosynostosis e wehe i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau i manaʻo ʻia e hiki ke hoʻololi i ka mālama ʻana i kēia maʻi a hoʻomaikaʻi i nā hopena no nā pēpē i hoʻopilikia ʻia.

