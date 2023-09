ʻO ke kuleana o nā pūnaʻi kumu ʻole ma Craniosynostosis

By

ʻO Craniosynostosis kahi maʻi e pili ana i ka hui mua ʻana o ka piko o ke poʻo i nā pēpē. Hiki i kēia ke alakaʻi i ka ulu ʻana o ka lolo inā haʻalele ʻole ʻia. Ua hana nā mea noiʻi ma Weill Cornell Medicine i kahi noiʻi preclinical e hoʻomaopopo maikaʻi i nā kumu kumu o ka craniosynostosis.

ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature, i kālele ʻia i kekahi o nā mutation gene maʻamau e pili ana me craniosynostosis. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i kēia hoʻololi ʻana i ka hoʻonui ʻia ʻana o kahi ʻano i ʻike mua ʻole ʻia o ka iwi i kapa ʻia ʻo DDR2+ stem cell. Hāʻawi kēia mau pūnaewele i ka hui mua ʻana o ka iwi poʻo.

Ma mua, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kekahi ʻano ʻano o ka iwi i kapa ʻia ʻo CTSK+ stem cell ma ka piko o ka iwi poʻo. Ua manaʻo lākou he hana kēia mau cell i ka craniosynostosis. Eia naʻe, i loko o kēia noiʻi, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka mutation gene i pili me craniosynostosis i alakaʻi ai i ka hoʻopau ʻana o nā pūnaewele CTSK +, ma mua o kā lākou hoʻāla ʻana. Ua alakaʻi kēia iā lākou e noiʻi i ka hana o DDR2+ stem cell.

Ua hōʻike ʻia nā hoʻokolohua hou aʻe a me ka nānā ʻana ʻo DDR2+ stem cell ke kuleana no ka hoʻokele ʻana i ka fusion suture abnormal. Hoʻonui ʻino ʻia kēia mau pūnana pū i ka wā e make ai nā pūnaeau kumu CTSK+, ka mea maʻamau i kā lākou hana ʻana, ma muli o ka mutation gene.

Ua nānā pū ka poʻe noiʻi i nā laʻana o ke kino o ke kanaka mai ka craniosynostosis surgeries a loaʻa i nā ʻano like like DDR2+ a me CTSK+ stem cell. Hōʻike kēia i ka pilina pili kino o kā lākou ʻike i nā ʻiole.

Ma muli o kā lākou ʻike, ʻōlelo ka poʻe noiʻi ʻo ke kāohi ʻana i ka hoʻonui ʻia ʻana o nā cell stem DDR2+ hiki ke lilo i mea lapaʻau no ka craniosynostosis. Hiki i ka CTSK+ stem cell ke hoʻokō i kēia kaohi ʻana ma ka huna ʻana i kahi protein kumu ulu i kapa ʻia ʻo IGF-1. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻohālikelike ʻana i kēia mau ʻano hiki ke kōkua i ka pale ʻana i ka hui ʻana o ka iwi poʻo.

Wehe ka haʻawina i nā mea hou no ka mālama ʻana i ka craniosynostosis, hiki ke hōʻemi i ka pono o nā ʻokiʻoki he nui. E kālele ana ka noiʻi e hiki mai ana i ka ʻike ʻana i nā ʻano ʻē aʻe o nā pūnaewele iwi i loko o ke poʻo a hoʻomaopopo hou i ka paʻakikī o kēia ʻano.

