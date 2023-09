Ua ʻike hou ʻia ʻo Space Rock Zips ma mua o ka Honua ma kahi kokoke

He asteroid hou i ʻike ʻia, ʻo C9FMVU2 ka inoa, i hala e ka Honua i kēia lā ma kahi mamao o 2,500 mau mile wale nō, ʻo ia hoʻi ma kahi o 1% o ka mamao o ka Honua-mahina. Ua ʻike mua ʻia ka asteroid liʻiliʻi, ma kahi o 6.5 kapuaʻi ka laulā, he mau hola wale nō ma mua o kona hoʻokokoke kokoke ʻana i ko kākou honua. ʻElima manawa kokoke kēia mamao ma mua o ka orbit o nā satelite GPS.

ʻOiai ke kokoke loa, ua hōʻoia ka European Space Agency (ESA) ʻaʻole i hoʻoweliweli ka asteroid i ka Honua ma muli o kona liʻiliʻi. Ina ua hui ia me ko kakou honua, ina ua wela ia i ka lewa, e hana ana i ka pōpō ahi kupanaha. Ua hiki paha kekahi mau ʻāpana i ka ʻili o ka Honua, akā ua liʻiliʻi.

Ua wehewehe ʻo Richard Moissl, ke poʻo o ka pale honua ma ESA, e hoʻololi nui ʻia ke alahele o ka asteroid e ka huki ʻana o ka Honua. Eia naʻe, liʻiliʻi loa ka asteroid i ʻike ʻole ʻia e nā astronomers amateur.

Aia i kēia manawa ma luna o 30,000 mau asteroids kokoke i ka Honua, akā ma kahi o 2,300 wale nō o lākou i manaʻo ʻia he pōʻino. Loaʻa kēia inoa i kahi pōhaku ākea inā ʻoi aku kona ākea ma mua o 460 kapuaʻi a hahai i kahi orbit e lawe ai iā ia i loko o 20 mau mahina o ka Honua. Hiki i nā asteroids liʻiliʻi ke hoʻopōʻino nui inā pili lākou i ka honua.

No laila, ke hana ikaika nei ka poʻe astronomers e palapala i ka heluna kanaka o nā pōhaku ākea kokoke i ko kākou honua e hōʻoia i ka mākaukau i ka hihia o ka hui ʻana i manaʻo ʻole ʻia. Inā aia kekahi asteroid pōʻino i ka papa hoʻokuʻi, e hoʻāʻo nā keʻena lewa e hoʻohuli iā ia, e like me ka huakaʻi kūleʻa o NASA, ʻo ka Double Asteroid Redirection Test (DART), ka mea i hoʻololi i ka orbit o ka liʻiliʻi asteroid moonlet Dimorphos i ka makahiki i hala.

He mea koʻikoʻi ia e hoʻomau i ka nānā ʻana a me ke aʻo ʻana i nā asteroids kokoke i ka Honua e pale i ko mākou honua a pale i nā hopena pōʻino e hiki mai ana.

Sources:

– Keʻena Space ʻEulopa (ESA)

– NASA.

Nā wehewehena:

– He asteroid hikiwawe loa: He asteroid e kū ana i kekahi mau koi, e like me ka nui a me ka pili kokoke i ka Honua, hiki ke hoʻoweliweli ʻia inā e hui pū me ko kākou honua.

- ʻAlua Asteroid Redirection Test (DART) mokulele mokulele: He misionari NASA i manaʻo e hoʻāʻo i ka hiki ke pale aku i nā asteroids ma o ka hui ʻana me lākou.