Hopu nā Astrophotographers i nā kiʻi kupanaha o Comet Nishimura

Ua kiʻi nā Astrophotographers mai nā wahi a puni o ka honua i nā kiʻi kupaianaha o Comet Nishimura i kona hele ʻana i ko mākou ʻōnaehana solar. ʻO kēia comet, i ʻike ʻia e ka astronomer amateur Hideo Nishimura i ʻAukake 2023, ua huki ʻia ka manaʻo ma muli o kona ʻike kupaianaha. He mea maikaʻi loa ka ʻike ʻana i kahi comet me ka hoʻohana ʻana i kahi kāmela DSLR maʻamau, ʻoiai ʻo ka hapa nui o nā comets i kēia manawa ke loaʻa me nā telescopes automated.

I kēia mau pule i hala iho nei, ke nānā pono nei ka poʻe ʻoliʻoli comet a me nā astrophotographers iā Comet Nishimura, a loaʻa mai kekahi mau kiʻi kupaianaha. I ka hoʻokokoke ʻana o ka comet i kona wahi kokoke loa i ka Honua ma ka lā 12 o Kepakemapa, a ma hope o kona hoʻokokoke kokoke loa ʻana i ka lā i ka lā 17 o Kepakemapa, ua hoʻohiki ʻia nā pule e hiki mai ana no ka nānā ʻana i kēia hanana lani. Aia i kēia manawa ma ka hui Leo, hiki ke ʻike ʻia ke kometa i ke kakahiaka nui ma mua o ka puka ʻana o ka lā.

I mea e ʻike ai iā Comet Nishimura, e nānā i ka hikina i nā hola o ka wanaʻao. Hiki ke kōkua ka hoʻohana ʻana i kahi polokalamu nānā hōkū i ka ʻimi ʻana i ka comet, ʻoiai nā binoculars a i ʻole ke telescope e hāʻawi i kahi ʻike maʻalahi. Me nā telescopes liʻiliʻi a ʻoi aku ka nui, hiki i kekahi ke manaʻo e ʻike i kahi orb ʻōmaʻomaʻo. Eia naʻe, me ka ʻoi aku o ka mana optics, hiki ke hoʻokaʻawale i ka huelo kometa.

Ua hāʻawi mua ʻo Comet Nishimura i nā mea kiʻi kiʻi kiʻi kiʻi me nā manawa hoʻonani. Ua kiʻi ʻo Michael Jäger, he mea hahai holoholona kometi kaulana, i nā kiʻi kupanaha i ka mahina ʻo Kepakemapa, me kahi hanana hoʻokaʻawale ʻia ma muli o ka puka ʻana o ka makani lā. Ua hoʻokō ʻo Stuart Atkinson i ke kiʻi ʻana i kahi ʻōpala i wehewehe ʻia ma ka huelo o ka comet. Hāʻawi ke kiʻi o Lorenzo Di Cola i kahi hōʻike paʻa i ka mea e manaʻo ai ka poʻe mākaʻikaʻi o hope e ʻike i ka wā e hoʻohana ai i nā binocular a i ʻole nā ​​telescope liʻiliʻi.

Inā makemake ʻoe i ka ʻimi kometa a i ʻole ke kiʻi ʻana i nā kiʻi o nā mea lani, aia nā kumuwaiwai like ʻole. Hiki i kā mākou alakaʻi i nā binoculars maikaʻi loa a me nā telescopes ke kōkua iā ʻoe e ʻimi i nā lako kūpono no kāu mau pono. Eia kekahi, no ka poʻe hoihoi i ka astrophotography, hāʻawi mākou i ke alakaʻi i ke kiʻi ʻana i nā comets, a me nā ʻōlelo aʻoaʻo no nā kāmera a me nā lens.

No laila, inā ua laki ʻoe i ke kiʻi ʻana i ke kiʻi o Comet Nishimura, mai kānalua e kaʻana like me mākou ma [email protected].

