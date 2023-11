Ke wehe nei i ka pilina: ka hoʻomaopopo ʻana i nā hōʻailona Brain-Wide me ka palapala maka

Ua puni ka poʻe ʻepekema i ka neʻe mau ʻana o nā ʻiole, mai ko lākou ʻumi ʻumi a hiki i ko lākou mau ihu. Pēlā nō, hoʻomau nā neurons i loko o ka lolo me ka ʻole o ka hoʻoulu ʻana o waho a i ʻole kahi hana kikoʻī. Ke alakaʻi nei kēia mau hana kuʻuna i ka hoʻōla ʻana o nā neurons ma nā wahi like ʻole o ka lolo, e hāʻawi ana iā mākou i nā ʻike i nā hana i kēlā me kēia manawa o kēia mau holoholona. Eia naʻe, he mea pohihihi ka hoʻohana maoli ʻana i kēia mau hōʻailona laha i loko o ka lolo.

ʻO ka mea pōmaikaʻi, ʻo kahi hāmeʻa holomua i kapa ʻia ʻo Facemap e hoʻomālamalama hou i ka wehewehe ʻana o ka lolo a hoʻohana i kēia mau hōʻailona i hana ʻia e nā ʻano kuʻuna. Hoʻohana ʻo Facemap i nā ʻupena neural hohonu e hoʻokumu i ka pilina ma waena o ka maka o ka ʻiole, ka ʻumiʻumi, ka ihu, a me ka neʻe ʻana o ka waha a me ka hana neural i loko o ka lolo. Ma ka hoʻohui ʻana i kahi tracker keypoint a me kahi encoder network neural hohonu, hāʻawi kēia anga i ka ʻike waiwai e pili ana i ka hana neural.

ʻO kahi paʻi hou ma Nature Neuroscience e hoʻolauna iā Facemap ma ke ʻano he hoʻohālike no ka hoʻohālikelike ʻana i ka hana neural e pili ana i ka nānā ʻana o orofacial. Ua wehewehe ʻo Atika Syeda, he haumāna puka e hana ana ma lalo o ke alakaʻi ʻana a Carsen Stringer, PhD, he alakaʻi hui ma HHMI Janelia Research Campus, ʻo ka pahuhopu ka wehe a hoʻomaopopo i nā ʻano i hōʻike ʻia ma nā wahi lolo like ʻole. Pehea e ʻike pono ʻia ai kēia mau neʻe ʻana a pili pū me nā hōʻailona neural?

Ma mua, ua ʻike ka hui i alakaʻi ʻia e Stringer ʻo ka hana like ʻole ma nā wahi lolo o nā ʻiole, ʻoiaʻiʻo, i alakaʻi ʻia e nā ʻano kuʻuna. Eia nō naʻe, ʻo ka wehewehe ʻana i ka hoʻohana ʻana o ka lolo i kēia ʻike he paʻakikī. ʻO kahi hana koʻikoʻi i ka pane ʻana i kēia nīnau e pili ana i ka hoʻomaopopo ʻana i nā neʻe e hoʻolalelale i kēia hana a me ka hoʻomaopopo ʻana i ka hōʻike pololei i loko o nā ʻāpana o ka lolo.

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia hakahaka o ka ʻike, ua kālailai meticulously ka hui noiʻi i nā kiʻi wikiō 2,400 o nā helehelena ʻiole a hoʻokaʻawale i nā kikoʻī like ʻole e pili ana i nā neʻe ʻana o ka helehelena e pili ana i nā ʻano kuʻuna. Ma ke ʻano kikoʻī, ua kālele lākou i 13 mau kikoʻī e hōʻike ana i nā ʻano like ʻole e like me ka ʻūlū, ka hoʻomaʻamaʻa, a me ka licking.

Ma o ka hoʻomohala ʻana i nā hiʻohiʻona neural network-based, ua ʻike maikaʻi ka hui i kēia mau mea koʻikoʻi i nā wikiō maka ʻiole. Eia kekahi, ua hoʻokumu lākou i nā pilina ma waena o kēia mau neʻe ʻana o ka helehelena a me ka hana neural me ka hoʻohana ʻana i kahi kumu hoʻohālike hohonu hohonu. Ka hopena? ʻO ka Facemap, kahi e hiki ai i nā mea noiʻi ke ʻike i ke ʻano o ke ʻano kuʻuna o ka ʻiole i ka hoʻoikaika pono ʻana i ka hana neural ma nā ʻāpana o ka lolo.

Hāʻawi ʻo Facemap i nā hoʻomaikaʻi koʻikoʻi ma mua o nā kaʻina hana mua, e hāʻawi ana i ka pololei i hoʻonui ʻia a me ka nānā wikiwiki ʻana i nā neʻe orofacial a me nā ʻano i nā ʻiole. ʻO ka mea nui, ua hoʻolālā ʻia e nānā i nā maka ʻiole a ua hoʻomaʻamaʻa nui ʻia, e ʻae iā ia e nānā pono i kahi ākea o nā neʻe ʻiole. Ke hoʻohālikelike ʻia i nā ʻano hana mua, hiki i kēia mea hana ikaika ke wānana i ʻelua mau hana neural i nā ʻiole.

ʻO ka hapa maikaʻi loa? Hiki ke loaʻa ka Facemap i nā mea noiʻi āpau, no ka mea, hiki ke loaʻa a maʻalahi hoʻi i ka mea hoʻohana. Mai kona hoʻokuʻu ʻia ʻana i ka makahiki i hala, ua hoʻoiho nā mea ʻepekema he nui i ka mea hana a ua ʻohi i nā pono. Hoʻomaʻamaʻa ka Facemap i nā kaʻina noiʻi, hiki i nā mea noiʻi ke loaʻa nā hopena i loko o ka lā hoʻokahi.

I ka hopena, ke hoʻololi nei ʻo Facemap i ko mākou ʻike i ka pilina paʻakikī ma waena o nā ʻano kuʻuna a me ka hana lolo. Ma ka hoʻohana ʻana i ka mana o nā pūnaewele neural hohonu a me ka nānā ʻana i ka orofacial, hiki i nā mea noiʻi ke komo hohonu i ka hana paʻakikī o ka lolo. Ke wehe nei kēia mea hana hou i nā ala hou no ka ʻimi ʻana i ka neural representation o nā ʻano a hoʻopaʻa i ke ala no ka ʻike hou ʻana i ka neuroscience.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

Nīnau: He aha ka Facemap?

ʻO ka Facemap kahi mea hana e hoʻohana ai i nā ʻupena neural hohonu e hoʻopili i ka neʻe ʻana o ka maka o ka ʻiole, ka ʻumiʻumi, ka ihu, a me ka waha i ka hana neural i ka lolo. Hāʻawi ia i nā ʻike e pili ana i ke ʻano o ka hana kuʻuna i ka neural hōʻailona ma nā ʻāpana lolo.

Nīnau: Pehea ka hana ʻana o Facemap?

Aia ka Facemap i kahi tracker keypoint a me kahi encoder network neural hohonu. Hoʻopili ʻo ia i nā kiʻi wikiō o nā maka ʻiole e ʻike i nā kiko maka e hōʻike ana i nā ʻano ʻano like ʻole. Hoʻopili ʻia kēia mau mea koʻikoʻi me ka hana neural, e ʻae ana i nā mea noiʻi e hoʻomaopopo i ka pilina ma waena o nā neʻe kūlohelohe a me nā hōʻailona o ka lolo.

Nīnau: He aha nā pōmaikaʻi nui o ka Facemap?

Hāʻawi ʻo Facemap i ka pololei a me ka wikiwiki i ka nānā ʻana i nā neʻe orofacial a me nā ʻano i nā ʻiole i hoʻohālikelike ʻia i nā ʻano hana mua. Ua wānana ʻo ia i ʻelua ʻoi aku ka nui o ka hana neural a ua hoʻolālā ʻia e nānā i nā maka ʻiole, e lilo ia i mea waiwai nui no nā mea noiʻi ma ke kahua o ka neuroscience.

Nīnau: Pehea ka hiki ke loaʻa iā Facemap?

Loaʻa wale ʻia ka Facemap a maʻalahi hoʻi e hoʻohana. Hiki i nā mea noiʻi ma ka honua holoʻokoʻa ke hoʻoiho i ka hāmeʻa a loaʻa nā hopena i ka lā hoʻokahi. ʻO kona hiki a me ka mea hoʻohana-aloha e maʻalahi i ke kaʻina noiʻi a hoʻomaʻamaʻa i nā noiʻi hou aku i ka hana lolo e pili ana i nā ʻano kuʻuna.