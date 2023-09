Ua ʻike ka poʻe ʻepekema i ka mea hana hoʻohiki e hakakā ai i ka nalo iwi ma ka ʻimi lewa

Ua holomua nā kānaka ʻepekema i ka ʻimi ʻana i nā mea e pale aku ai i ka nalo iwi i ka wā e ʻimi ana i ka lewa. Ua hoʻonui ka hui o nā mea noiʻi i ka hiki ke hoʻomaʻamaʻa o ka mole NELL-1, e hoʻolōʻihi i kona hapalua ola mai 5.5 mau hola a 15.5 mau hola. ʻO kēia hoʻomaikaʻi e hiki ai i ka mole ke hoʻomau i ka maikaʻi no ka lōʻihi lōʻihi me ka nalowale ʻole o kāna bioactivity.

No ka hoʻomaikaʻi hou ʻana i kāna pono i manaʻo ʻia, ua hoʻopili ka poʻe noiʻi i kahi mole inert bisphosphonate (BP) me NELL-1, e hana ana i kahi mole "akamai" i kapa ʻia ʻo BP-NELL-PEG. Kuhi ʻia kēia mole i nā ʻiʻo iwi, he mea koʻikoʻi i ka hakakā ʻana i ka nalo iwi i ka wā lōʻihi e noho ai i ka microgravity.

Ua hōʻike ʻia nā hopena o ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai 'npj Microgravity,' ua hōʻike ʻo BP-NELL-PEG i kahi kikoʻī maikaʻi loa no ka ʻiʻo iwi, me ka loaʻa ʻole o nā hopena ʻino. He hoʻomohala koʻikoʻi kēia no ka mea ua pili pinepine ʻia nā bisphosphonates me nā hopena luku ma nā ʻiʻo iwi.

Manaʻo ka poʻe noiʻi he ʻoiaʻiʻo nui kā lākou ʻike no ka wā e hiki mai ana o ka ʻimi ākea, ʻoi aku hoʻi no nā misionari e pili ana i ka noho lōʻihi i ka microgravity. Manaʻo lākou e hiki ke lilo ʻo BP-NELL-PEG i mea waiwai nui i ka hakakā ʻana i ka nalo iwi a me ka hōʻino ʻana o ka musculoskeletal, ʻoiai inā ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻamaʻa kūʻē maʻamau ma muli o nā ʻeha a i ʻole nā ​​​​mea hiki ʻole ke hana.

ʻOiai ua hōʻike ka haʻawina i nā hopena hoʻohiki, pono nā noiʻi kanaka hou e hōʻoia i kona pono. Inā hoʻomau ka holomua o kēia mau haʻawina, hiki i ka BP-NELL-PEG ke hoʻololi i ke ʻano o ka hakakā ʻana o nā astronauts i ka nalo iwi ma ka huakaʻi lewa. Hiki i kēia holomua ke hoʻomaikaʻi i ke olakino holoʻokoʻa a me ka maikaʻi o nā astronauts, e hōʻoia ana i ka holomua a me ka palekana i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

– Source Article (URL)

– Nūpepa: 'npj Microgravity'