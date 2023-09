He lāʻau lapaʻau hoʻohiki no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka nalo ʻana o ka iwi ma ka lewa a ma ka honua

Ua hoʻomohala nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Kaleponi, Los Angeles (UCLA), i kahi lāʻau lapaʻau e hōʻike ana i ka ʻōlelo hoʻohiki i ka hōʻemi ʻana i ka nalowale o ka iwi mai ka huakaʻi lōʻihi lōʻihi a me ka degeneration musculoskeletal ma ka Honua. ʻO ka microgravity, i ʻike ʻia e nā astronauts ma ka lewa, e hoʻopōʻino i ka iwi ma kahi o 12 mau manawa ʻoi aku ka nui ma mua o ka Honua, e hoʻoweliweli ana i ke olakino iwi. Ua noiʻi ka hui UCLA inā hiki i ka hāʻawi ʻana o NELL-like mole-1 (NELL-1) ke kōkua i ka hoʻēmi ʻana i kēia poho iwi.

ʻO NELL-1 kahi protein koʻikoʻi no ka hoʻomohala ʻana i ka iwi a me ka mālama ʻana. Ua hoʻonui ka poʻe noiʻi i ka pono therapeutic o NELL-1 ma o ka hoʻolōʻihi ʻana i kona hapalua o ke ola a me ka hana ʻana i kahi mole "akamai" e kuhikuhi pono ana i nā ʻiʻo iwi me ka ʻole o ka hopena ʻino. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka puke pai 'npj Microgravity,' ua hōʻike ʻia ka mole mole hou, i kapa ʻia ʻo BP-NELL-PEG, i hōʻike i ka kikoʻī kiʻekiʻe no ka ʻiʻo iwi me ka loaʻa ʻole o nā hopena ʻino.

Wahi a Chia Soo mai UCLA, he ʻoiaʻiʻo nui kēia mau ʻike no ka wā e hiki mai ana o ka mākaʻikaʻi ākea, a me ka hakakā ʻana i ka nalo iwi a me ka pōʻino o ka musculoskeletal ma ka Honua. Ua hoʻohui ʻo Kang Ting mai ka Forsyth Institute e hiki i ka BP-NELL-PEG ke lilo i mea hana hoʻohiki inā ʻaʻole hiki ke hoʻomaʻamaʻa kūʻē maʻamau ma muli o nā ʻeha a i ʻole nā ​​​​mea ʻē aʻe.

No ka hoʻāʻo ʻana i ka lāʻau lapaʻau i nā kūlana ākea maoli, ua hana nā mea noiʻi i kahi noiʻi me ka hoʻohana ʻana i nā ʻiole. Ua hoʻohana ka hapalua o nā ʻiole i ʻeiwa mau pule i ka microgravity e hoʻohālike i ka huakaʻi huakaʻi lōʻihi. Hoʻihoʻi ʻia ka hapa ʻē aʻe i ka Honua ma hope o 4.5 mau pule. Ua mālama ʻia nā hui ʻelua me BP-NELL-PEG a i ʻole kahi mea hoʻomalu. Ua hōʻike nā hopena i ka piʻi nui ʻana o nā ʻiole i mālama ʻia me BP-NELL-PEG. Hoʻohui ʻia, ʻaʻohe mea i ʻike ʻia i nā hopena olakino maikaʻi ʻole i ʻike ʻia ma ka lewa a me nā ʻiole i mālama ʻia e ka Honua.

ʻAʻole hiki i kēia lāʻau lapaʻau ke hoʻopaʻa wale i ka hiki no nā mikiona ākea e hiki mai ana akā hāʻawi pū kekahi i kahi lapaʻau kūpono no nā poʻe maʻi e loaʻa ana i ka osteoporosis nui a me nā kūlana pili iwi ma ka Honua. Pono nā haʻawina kanaka hou e hōʻoia i kēia mau ʻike a e ʻimi piha i nā pono therapeutic o BP-NELL-PEG.

Sources:

– Ke Kulanui o Kaleponi, Los Angeles

– ʻO Forsyth Institute

– npj Microgravity