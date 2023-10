Hōʻike ka haʻawina hou i ka piʻi ʻana o ka pinepine a me ka ikaika o nā makani ʻino Arctic

I loko o kahi noiʻi hoʻomaka ʻana, ua ʻike nā mea noiʻi mai North Carolina State University, University of Alaska Fairbanks, North Carolina A&T State University, a me Sandia National Laboratories i nā hōʻike koʻikoʻi e hōʻike ana i ke ʻano maʻamau a ʻoi aku ka ikaika o nā ʻino ma ka Arctic. ʻO ke aʻo ʻana, i paʻi ʻia ma ka puke pai Communications Earth & Environment, ua hoʻohana i ka hōʻiliʻili nui o nā pūʻulu ʻikepili i hoʻopaʻa ʻia i nā makahiki he nui e nānā a hoʻomaopopo i ke ʻano o nā ʻino ma ka ʻāina.

ʻO kekahi o nā kumu koʻikoʻi e alakaʻi nei i ka noiʻi ʻo ia ka makani ʻino ikaika ʻole i paʻi i ka Arctic i ka makahiki i hala, me ka wikiwiki o ka makani a hiki i 67mph. Ua hoʻoikaika kēia hanana kupaianaha i ka poʻe ʻepekema e noiʻi inā ke piʻi nei kēlā mau ʻino. Ma ka nānā ʻana i ka ʻikepili e pili ana i ke aniau mai ka makahiki 1950, ua ʻike ka poʻe noiʻi i ka piʻi nui ʻana o ka nui, ka ikaika, a me ka pinepine o nā ʻino Arctic i nā makahiki he kanahiku i hala. ʻOi aku ka lōʻihi o kēia mau ʻino ikaika, e hoʻopilikia ana i ke kaiapuni o ka ʻāina ma nā ʻano nui.

Ua ʻike pū ka haʻawina i ka pilina ikaika ma waena o ka piʻi ʻana o ka mahana a me ka hoʻokumu ʻana o nā ʻino ma ka Arctic. Ke hoʻomau nei ka piʻi ʻana o ka mahana ma ka ʻāina, ua ʻike nā mea noiʻi he kuleana koʻikoʻi nā gradients wela i ka hoʻoholo ʻana i ka nui a me ka ikaika o nā ʻino. Hoʻohui ʻia, ua ʻike ʻia nā loli i ke kahawai jet i pili i ka piʻi ʻana o nā ʻino Arctic, ʻoi aku hoʻi i ka wā hoʻoilo. ʻO ka hoʻoikaika ʻana o ka ea polar i loko o ka troposphere i nā mahina kau wela kekahi kumu i ka laha ʻana o nā ʻino.

He mea nui ka hopena o kēia noiʻi. ʻOiai ʻoi aku ka nui o nā ʻino a me ka ikaika nui i ka Arctic, ʻoi aku ka nui o ka hopena i ka hau kai. Me ka nui aʻe o ka hau kai, ua wikiwiki ke kaʻina hana o ka hoʻololi ʻana i ka ʻāina, e alakaʻi ana i nā hopena hou aʻe no ka ʻōnaehana aniau honua.

Hāʻawi kēia haʻawina i ka mālamalama hou e pili ana i kahi pilikia paʻakikī a e ulu nei, e hōʻike ana i ka pono wikiwiki no ka noiʻi hou a me ka hana e hoʻēmi i ka hopena o kēia mau ʻino Arctic e piʻi pinepine a ikaika. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i nā mea e alakaʻi nei i ko lākou hoʻokumu ʻana a me kā lākou ʻano, hiki i nā ʻepekema ke wānana maikaʻi a hoʻomākaukau no nā paʻakikī i loaʻa i kēia mau ʻino ikaika i ka wā e hiki mai ana.

He aha ka ʻino?

ʻO ka makani pāhili he ʻōnaehana ʻano nui i hōʻike ʻia e kahi kikowaena haʻahaʻa haʻahaʻa a me nā makani ikaika e kaʻapuni ana a puni. Hiki i nā ʻino ke hopena i nā ʻano ʻino, e like me ka ua nui, nā makani ikaika, a me nā ʻino.

No ke aha he mea koʻikoʻi nā ʻino ma ka ʻāina Arctic?

He hopena koʻikoʻi ko nā ʻino ma ka ʻāina Arctic i ka ʻōnaehana aniau kūloko a me nā ʻano ea honua. Hiki i kēia mau ʻino ke kōkua i ka haki ʻana o ka hau kai a me ka wikiwiki i ka loli o ke aniau ma ka Arctic.

He aha ka hopena o ka piʻi ʻana o ka mahana i ka hoʻokumu ʻana o ka ʻino ma ka Arctic?

Hoʻopili ʻia ka piʻi ʻana o ka mahana ma ka Arctic me ka hoʻokumu ʻana o nā ʻino. Ke mehana ka ʻāina, hoʻololi i nā ʻanuʻu wela a me nā hoʻololi ʻana i ke kahawai jet i ka nui, ka ikaika, a me ka pinepine o kēia mau ʻino.

Pehea e hiki ai i nā ʻike o kēia noiʻi ke hoʻomaopopo i ka noiʻi a me nā hana e hiki mai ana?

Hōʻike nā ʻike i loaʻa mai kēia noiʻi ʻana i ka pono o ka noiʻi hoʻomau a me nā hana mākaukau e hoʻoponopono i ka piʻi ʻana a me ka ikaika o nā ʻino Arctic. He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i nā kumu kumu e alakaʻi nei i kēia mau ʻino no ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā e hoʻēmi i ko lākou hopena i ke kaiapuni a me ka ʻōnaehana aniau.