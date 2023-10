Hōʻike ka haʻawina i nā pōhaku ma ke ʻano he kumu nui o ka carbon dioxide

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo ʻepekema ʻo Nature e hōʻike ana i kahi ʻike kupanaha e pili ana i ka hāʻawi ʻana o nā pōhaku i nā pae kalapona kalapona (CO2). Hōʻike ka haʻawina e hiki ke hoʻokuʻu i ka nui o ka CO2 i loko o ka lewa i ke kaʻina hana kūlohelohe o nā pōhaku, e hoʻohālikelike ana i nā lua pele. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike i kēia manawa no ka pōʻaiapuni kalapona a loaʻa nā hopena i ka hoʻohālike hoʻololi ʻana i ke aniau.

ʻOiai ua loaʻa ka manaʻo o ka mālama ʻana i ke kalapona keu i loko o nā pōhaku ma ke ʻano he hoʻolālā no ka hoʻēmi ʻana i ke aniau, ʻaʻole ia he hopena maʻalahi. Hiki i nā pōhaku ke lilo i kalapona i ka wā e komo ai kekahi mau minelala i ka CO2 i ka wā e hoʻoheheʻe ai kemika, e pale ana i ka hoʻokuʻu ʻana mai nā lua pele. Eia nō naʻe, ʻike ka haʻawina i kahi hana ʻē aʻe e hiki ai i nā pōhaku, ʻoi aku ka poʻe i hoʻolei ʻia i ka ʻili o ka Honua i nā hanana kūkulu mauna, hiki ke hoʻokuʻu iā CO2.

Hoʻopuka ʻia kēia hoʻokuʻu ʻana o CO2 i ka wā e ʻike ʻia ai nā pōhaku i lalo o ke kai i loaʻa i ke kalapona organik mai nā mea ola lōʻihi i make i ka oxygen a me ka wai ke hiki i ka ʻili o ka Honua. Hoʻopili ke kalapona me ka oxygen, ka hopena i ka hoʻokuʻu ʻia ʻana o CO2 i ka lewa. Ma mua o ka lilo ʻana i ke kalapona, ua lilo kēia mau pōhaku i kumu no CO2.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi mea tracer i kapa ʻia ʻo rhenium e helu i kēia ʻano. Ua ʻike lākou i ka hoʻokuʻu ʻana o ka pōhaku kūlohelohe o nā mea silicate ma kahi o 68 megatons o CO2 i kēlā me kēia makahiki, ʻo ia ka mea e like me ka hoʻokuʻu ʻana mai nā hale hoʻomehana a me nā hale hoʻoluʻu i ka wā ʻoi loa o ke aniau i ka US ma 2022. ka hoʻokuʻu ʻana mai ka puhi ʻana i nā wahie mōʻalihaku, ua like ia me ka nui o CO100 i hoʻokuʻu ʻia e nā lua pele ma ke ao holoʻokoʻa, e lilo ia i mea nui i ka pōʻai kalapona kūlohelohe o ka Honua.

Hōʻike ka haʻawina he ʻokoʻa paha kēia mau hanana hoʻokuʻu kalapona mai ka ʻino pōhaku i ka mōʻaukala o ka Honua a ua hiki ke hoʻololi i ke aniau honua i ka wā o ke kūkulu ʻana i mauna. Ke noiʻi nei ka poʻe noiʻi i ke ʻano o ka hoʻololi ʻana o ke aniau a ke kanaka a me ka hoʻonui ʻia ʻana o ka erosion e alakaʻi i ka piʻi ʻana o kēia leaka CO2 kūlohelohe i ke kenekulia e hiki mai ana.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kēia mau kahe kūlohelohe o CO2 mai ka ʻino pōhaku e kōkua i ka poʻe ʻepekema e wānana maikaʻi i ke kālā kalapona a hoʻomaikaʻi i ka wānana hoʻololi aniau. Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike i ka pilina paʻakikī ma waena o nā pōhaku, carbon dioxide, a me ka ʻōnaehana aniau o ka Honua.

