Ka Hoʻomaopopo ʻana iā Venus: Ke ʻimi ʻana i ke kuleana o Plate Tectonics i kona Lewa

Ua hōʻike ʻia kahi pepa hou i ka Nature Astronomy i ka pilina hoihoi ma waena o ka plate tectonics a me ka lewa kū hoʻokahi o Venus. ʻO ka mea kākau alakaʻi, ʻo Kauka Matthew Weller mai ka Lunar and Planetary Institute, me nā mea noiʻi mai ke Kulanui ʻo Brown a me ke Kulanui ʻo Purdue, i hana i kahi noiʻi e hoʻohālikelike ana i ka lewa o Venus i kēia manawa me nā hoʻokolohua helu o ka evolution thermal-chemical-tectonic lōʻihi.

ʻO Venus, ʻoiai kona ʻano like i ka nui a me ka nui me ka Honua, hōʻike i kahi lewa ʻokoʻa loa. Ua ʻōwili ʻia i loko o kahi pale kalapona i hoʻomalu ʻia, ʻike ʻo Venus i ka wela o ka ʻili ma mua o 800 degere Fahrenheit. He nīnau koʻikoʻi kēia e pili ana i ka hoʻomohala ʻana o ka honua – no ke aha i nele ai ʻo Venus i nā hōʻike maopopo o ka plate tectonics?

Hōʻike ke aʻo ʻana aia ka pane i kahi pae mua o ka hana like-tectonic plate ma Venus. ʻAʻole like me ka Honua, kahi e hoʻomau ai nā plate tectonics i ka ʻili o ka honua, ua ʻike ʻo Venus i ka hoʻololi ʻana mai kahi pae tectonic ikaika a hiki i kona aupuni lid stagnant o kēia manawa ma mua o hoʻokahi piliona makahiki i hala. Ua manaʻo ʻia ʻo kēia hoʻololi ʻana ma muli o ka hui pū ʻana o nā kumu, me ka nalowale o ka wai a me ka mānoanoa o ka lewa ma muli o ka puka ʻana o ka lua pele. Ua hoʻololi kēia mau hoʻololi i ka honua i noho ʻole ʻia no nā neʻe tectonic, e alakaʻi ana i ka pau ʻana o nā plate tectonics.

ʻO ka hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia noiʻi ʻo ia ka manaʻo e pili ana i ka honua e hiki mai ana. Ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka pau ʻana o ka plate tectonics ma Venus, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike i nā kumu e hiki ai ke hoʻokele i ka Honua i kahi alahele e like me Venus. He mea koʻikoʻi ka ʻimi ʻana i kēia mau kūlana i ka wānana ʻana i ka hopena o ko kākou honua a me ka hōʻoia ʻana i kona noho ʻana i ka wā lōʻihi.

NPP

1. He aha ka plate tectonics?

ʻO ka Plate Tectonics ka ʻepekema ʻepekema e wehewehe ana i ka neʻe ʻana a me ka launa pū ʻana o nā ʻāpana nui o ka lithosphere o ka Honua, a i ʻole ka pūpū o waho o ka honua.

2. Pehea ka like ole o ka lewa o Venus me ko ka Honua?

He lewa mānoanoa ko Venus ka carbon dioxide, ka hopena i ke ea ʻōmaʻomaʻo loa me ka wela o ka ʻili ma mua o 800 degere Fahrenheit. ʻO ka ʻokoʻa, ʻo ka lewa o ka Honua ka mea nui o ka nitrogen a me ka oxygen.

3. No ke aha he mea nui ke aʻo ʻana iā Venus no ka honua e hiki mai ana?

Hāʻawi ke aʻo ʻana iā Venus i nā ʻike koʻikoʻi i nā kumu e hiki ke hoʻololi i ka noho ʻana o ka honua a me ka ulu ʻana o ka wā lōʻihi. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka pau ʻana o ka plate tectonics ma Venus hiki ke kōkua i nā ʻepekema e wānana i nā kūlana e hiki ke alakaʻi i nā hopena like ma ka Honua a alakaʻi i nā hana e hōʻoia i ka noho mau ʻana o ka honua.

(Source: Universityes Space Research Association – www.usra.edu)