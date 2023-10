ʻO nā fossil transitional nalo i ka precambrian: nā hōʻike hou aku e kūʻē i ka Darwinian Evolution

ʻO ka ʻike koke ʻana o nā phyla holoholona like ʻole i ka wā o ka Cambrian Explosion ua lōʻihi ka paʻakikī iā Darwinian evolution. Wahi a kēia manaʻo, pono e puka mālie nā mea hou olaola paʻakikī i ka wā lōʻihi, me nā ʻano waena. Eia nō naʻe, ʻaʻole i ʻike ʻia nā mōʻalihaku hoʻololi i ka strata hope Precambrian ma mua o ka Cambrian Explosion. ʻO ka wā Ediacaran, e hoʻopuni ana i ka hopena o ka Precambrian, aia nā macro-fossils paʻakikī, akā ʻo kā lākou pilina me ka phyla holoholona Cambrian hope loa e mau ana ka hoʻopaʻapaʻa.

Ua ʻae ʻo Charles Darwin ponoʻī i kēia ma ke ʻano he kūʻē nui i kāna kumumanaʻo, me ka ʻike ʻana i ka nele o nā moʻolelo mai nā wā kahiko nui ma mua o ka stratum Cambrian. ʻO ka wehewehe maʻamau no kēia haʻalele ʻana, ʻo ia ka piha ʻole o ka moʻolelo mōʻalihaku, e manaʻo ana ua ola nā kūpuna holoholona akā ʻaʻole maʻalahi ka mālama ʻana ma muli o ko lākou liʻiliʻi a me nā kino palupalu. Eia nō naʻe, ua hōʻole ʻia kēia kuhiakau artifact e ka ʻike hou ʻana o nā wahi mōʻalihaku o Ediacaran i hiki ke ʻae ʻia no ka mālama ʻana i nā holoholona liʻiliʻi a palupalu. Akā, ʻo kēia mau wahi i hoʻopuka wale mai i nā algae fossil a me kekahi mau mea ola pilikia.

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma Trends in Ecology and Evolution e hoʻohui i nā hōʻike hou aku e kūʻē i ke kuhiakau artifact. Ua hoʻohālikelike ka poʻe Paleontologists i alakaʻi ʻia e Derek Briggs i nā kaʻina hana fossilization a me ka geology o Precambrian a me Cambrian strata a loaʻa ka nele o nā holoholona i nā papa Precambrian kūpono no ka mālama ʻana. Manaʻo lākou i ka palena ʻoi loa o ka holoholona kahiko ma 789 miliona mau makahiki i hala. ʻO nā kūlana Burgess Shale-type, i manaʻo ʻia e like me ke kaiapuni e pono ai ka mālama ʻana i nā holoholona, ​​ʻaʻole i pili pū me nā biotas fossil e pili ana i 789 miliona mau makahiki i hala a ʻoi paha.

Manaʻo nā mea kākau o ke aʻo ʻana he hiki ke wehewehe i kahi āpau Cryogenian i nā biotas i mālama ʻia i ke ʻano o nā holoholona ma hope aku. Eia naʻe, ʻaʻole e nānā i kēia wehewehe ʻana i nā hōʻike kūʻē, me ka ʻole o ka metazoan a i ʻole nā ​​holoholona bilateral i kēia manawa. Eia kekahi, ua kau nā haʻawina ʻē aʻe i ka palena kiʻekiʻe loa no nā holoholona mua i ka wā ʻōpio, kokoke i ka hoʻomaka ʻana o ka Cambrian.

Hoʻopiʻi kēia mau ʻike i nā manaʻo gradulist o Darwinian evolution a kūʻē i ka pilina i manaʻo ʻia e nā noiʻi uaki molecular. He mea nui i nā mea olaola evolutionary e hoʻomaopopo a hoʻoponopono i nā ʻokoʻa koʻikoʻi ma waena o ka ʻikepili empirical a me nā wanana kumu o kā lākou kumumanaʻo.