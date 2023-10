He huakaʻi i ka Asteroid 16 Psyche: E ʻimi ana i ka hānau ʻana o ka Pūnaehana Lā

Ua hoʻopaʻa ʻia kekahi kiʻi kilo hōkū i ka manaʻo o ka poʻe ʻepekema a me ka poʻe leʻaleʻa. Hōʻike ke kiʻi i kahi hōʻiliʻili liʻiliʻi o ka ʻiliʻili i loko o kahi pahu metala, akā ʻo ka mea kupaianaha ʻo ia ke kumu o kēia ʻiliʻili mai kahi asteroid. Ma ke ʻano he koena o nā mea mua mai ka hānau ʻana o ka Solar System, paʻa kēia laʻana i ka waiwai ʻepekema koʻikoʻi. I kēia manawa, ke hoʻomaka nei kahi mokulele hou i kahi huakaʻi e ʻimi i kahi asteroid ʻē aʻe, i kapa ʻia ʻo 16 Psyche, nona ka hao a me nā metala pili.

He hana koʻikoʻi a paʻakikī ka hoʻokumu ʻana o ka Solar System. ʻO nā ʻāpana lepo i loko o ke ao nāna i hānau ka Lā a hoʻomaka ka hui ʻana o nā hōkūhele, a lilo i mau puʻupuʻu. Ua ulu kēia mau puʻupuʻu i kekahi manawa ma muli o ka pili ʻana i nā puʻupuʻu ʻē aʻe, akā na ka hui ʻana me ka wikiwiki kiʻekiʻe ka mea i haki ai i ka ʻiliʻili a me ka lepo. ʻO ka hui ʻana i kekahi manawa e pili ana i nā kino nui, e like me ka wā i hana ʻia ai ka Honua a paʻi ʻia e kahi mea nui o Mars. ʻO ka ʻōpala o kēia hui ʻana i alakaʻi i ka hana ʻana o ka Honua a me ka mahina.

I ka hui ʻana o nā mea me kahi kino lani e ulu nei, ua hoʻokuʻu ka nui o ka ikehu i hoʻokuʻu ʻia i ka nui o ka wela. ʻO kēia ka hopena i loko o kahi pōā pōhaku i hoʻoheheʻe ʻia, i maʻalili mālie i nā piliona makahiki. ʻOiai a hiki i kēia lā, ua wela a hoʻoheheʻe ʻia ke kumu o ka Honua. ʻO kekahi o kēia wela no ka hoʻokumu ʻana o ka honua, a ʻo ke koena mai ka pala o nā mea radioactive. ʻO ka lepo i hoʻoheheʻe ʻia i nā hōkūhele he mau minerala pōhaku like ʻole, hau, hao, nickel, a me nā metala e pili ana, me nā metala o nā mea kaumaha, me nā mea radioactive.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka hao a me kona mau ʻohana i loko o nā ao lepo honua kahi hopena o ka hana ʻana o ka ikehu i loko o nā hōkū. ʻO kēia mau mea ka hopena o nā hopena fusion i nā hōkū, e koi ana i ka nui o ka ikehu e hana i kekahi mea ma mua o lākou. No laila, ke hāʻule a pahū nā hōkū, hoʻokuʻu lākou i ka hao a me nā mea kaumaha ʻē aʻe i ke ao holoʻokoʻa. ʻO kēia kaʻina hana i ka hana ʻana i nā mea kaumaha e like me ke gula, ke kālā, ke kēpau, a me nā isotopes radioactive like ʻole.

Ke puka mai nei ka honua hou, ʻaʻole hiki ke hui pū ka hui ʻana o nā mea hoʻoheheʻe. ʻO nā minela māmā, e like me ke silikoni a me ka aluminika, e piʻi aʻe i ka ʻili o ka honua, ʻoiai ʻoi aku ka nui o ka hao, ka magnesium, a me nā metala e pili ana e hāʻule i ka waena. I ka hopena o ka hoʻopōʻino ʻana me kahi honua ʻē aʻe, hiki i ke kumu metala ke ola a lilo i asteroid. ʻO ia ʻano asteroid ka nui o ka nickel a me ka hao, me nā mea liʻiliʻi o nā mea kaumaha ʻē aʻe.

ʻElua kumu koʻikoʻi ke aʻo ʻana i kahi nickel/iron asteroid e like me 16 Psyche. ʻO ka mea mua, hāʻawi ia i kahi laʻana hiki ke loaʻa i ke kumu hiki ʻole o ka Honua, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ko mākou honua a me nā hōkū pōhaku ʻē aʻe. ʻO ka lua, i ka wā e ʻimi nei nā kānaka e hoʻokumu i nā kumu ma ka mahina a me nā kino lani ʻē aʻe, ʻo ka loaʻa ʻana o nā kumuwaiwai koʻikoʻi e lilo i mea koʻikoʻi. ʻOiai ka nui o ka wai ma ka lewa, ʻo nā mea hana e like me ke kila he kaumaha a paʻakikī ke lawe ʻia mai ka Honua. No laila, ʻo ka loaʻa ʻana o kēia mau kumuwaiwai ma ka pūnaewele e maʻalahi loa i nā mikiona lewa e hiki mai ana a hoʻemi i nā kumukūʻai.

Ma ka ʻimi ʻana i ka haku mele a me nā hiʻohiʻona o nā asteroids e like me 16 Psyche, ke wehe nei ka poʻe ʻepekema i nā mea huna o ka hānau ʻana o ka Solar System a me ka wehe ʻana i ke ala no ka ʻimi ʻana i ka lewa a me nā hana colonization.

- Ken Tapping, kilo hōkū ma ka Dominion Radio Astrophysical Observatory ma Penticton.