ʻO ka wā e hiki mai ana o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka mālama ʻana i ka meaʻai: kahi papahana ma luna o ka lewa

Ma waena o nā pilikia koʻikoʻi o ka honua e pili ana i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka palekana o ka meaʻai, ʻo United Arab Emirates (UAE), ʻAmelika Hui Pū ʻIa (US), India, a me ʻIseraʻela e hoʻomaka ana i kahi papahana e pili ana i ka lewa hou e hiki ke hoʻohālikelike i ka pane o ka honua. keia mau pilikia. ʻO kēia hoʻolālā hui, ʻike ʻia ʻo I2U2, e manaʻo e hāʻawi i ka nui o nā ʻikepili ʻepekema e kōkua i nā ʻāina i ka hoʻēmi ʻana i nā hopena o ka hoʻomehana honua a me ka hoʻoponopono ʻana i ka palekana o ka meaʻai.

ʻO ka papahana, i hoʻokumuʻia ma ke kumu o ka weheʻana i kaʻikeʻepekema, eʻimi ana i ka hoʻouluʻana i ka hui honua a me nā manawa kūpono. Ma o ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili nānā a me nā mea hiki mai nā ʻāina hoa ʻehā, manaʻo ka papahana e hana i kahi mea hana kūikawā no nā mea hana kulekele, nā ʻoihana, a me nā ʻoihana e hoʻoponopono i nā pilikia o ke kaiapuni a me ke aniau.

ʻOiai e hoʻomohala ʻia ana nā kikoʻī kikoʻī, ʻo ka pahuhopu o ka pāhana ke kaʻana like a me ka nānā ʻana i ka ʻikepili ma o ka ʻōlelo hoʻolaha hui. Hāʻawi kēia hoʻoikaika hui i kahi manawa kūpono e hakakā pū ai i ka pilikia aniau. Ma o I2U2, ua hoʻomaka nā ʻāina hoa e ʻimi i nā ala hou no ka ʻoihana a me ka hana hou. Ua alakaʻi kēia mau hana i nā ʻaelike e hāpai ana i ka launa pū ʻana o ka lewa a ua wehe i nā puka no ke kālepa hohonu a me nā pilina kalepa ma waena o nā lāhui i komo.

Eia kekahi, ke pāʻani nei ka UAE i kahi hana koʻikoʻi i ka holomua ʻana i ka ʻimi ākea. Ma hope o ka hoʻouna ʻana i kāna astronaut mua, ʻo Hazza Al Mansouri, i ka International Space Station ma 2019 a me ka hoʻomaka ʻana i ka Hope Probe i Mars i 2020, hoʻomau ka UAE i ka hoʻopukapuka nui ʻana i kāna papahana lewa. Ua hoʻi hou mai ʻo Emirati astronaut ʻo Sultan Al Neyadi mai kahi misionari ʻeono mahina i ka ISS, a lilo ʻo ia i kanaka mua mai ka honua Arab e hana i kahi kaʻaahi. Hoʻolālā ʻo UAE e hoʻonui hou i kona hiki i ka lewa ma o ka hoʻopukapuka nui ʻana ma luna o Dh3 biliona ($816 miliona) i ka ʻoihana kūʻokoʻa i nā makahiki he ʻumi e hiki mai ana.

Ma waho aʻe o ka papahana i hoʻokumu ʻia i ka lewa, ua hui pū ka UAE a me ka US ma ka Agriculture Innovation Mission (Aim for Climate), e kālele ana i ka mahiʻai akamai a me nā ʻōnaehana meaʻai. Ke manaʻo nei kēia hana hui e hoʻoponopono i ka hopena o ka hoʻololi ʻana i ke aniau i ka pōloli honua ma o ka hoʻoulu ʻana i ka hoʻopukapuka ʻana i nā hana mahiʻai hoʻomau.

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, hōʻike ka papahana I2U2 i ka hiki o ka hui ʻana o ka honua e hoʻoponopono i nā pilikia koʻikoʻi o ka hoʻololi ʻana i ke aniau a me ka palekana meaʻai. Ma ka hoʻohana ʻana i nā mana o ka ʻenehana ākea, aia kēia manaʻo i ka mana e hoʻololi i ke ʻano o ka pane ʻana o nā ʻāina i nā pilikia kūlohelohe.