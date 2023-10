Nā ʻike hou i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū mua

Ua holomua nui ka poʻe noiʻi ma ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o nā galaxies mua ma o ka hoʻohana ʻana i ka simulation computer groundbreaking. ʻO ka simulation, e pili pono ana me nā ʻike i hana ʻia e ka James Webb Space Telescope (JWST), e hoʻomālamalama i ka paʻakikī o ke ao mua a hoʻohālikelike i ko mākou ʻike mua.

ʻAʻole e like me nā ʻike mua, i hōʻike ʻia i nā ʻokoʻa i ko mākou hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻokumu ʻana o ka galaxy mua, hāʻawi ka simulation hou i kahi hōʻike pololei o ka wā kamaliʻi o ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka hui o nā mea noiʻi, mai ke Kulanui ʻo Maynooth ma Ireland a me ka Georgia Institute of Technology ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, e pili ana i kā lākou simulation ʻo "Renaissance simulations." Hoʻopili kēia mau hiʻohiʻona lolouila i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā galaxies i ke ao holoʻokoʻa, e noʻonoʻo ana i ke kuleana o ka mea ʻeleʻele a me ka hoʻokumu ʻana o nā hōkū mua.

ʻO kekahi hiʻohiʻona kaulana o ka simulation ʻo ia ka hiki ke hoʻonā i nā puʻupuʻu liʻiliʻi liʻiliʻi a hahai i kā lākou hui ʻana i loko o nā halo mea ʻeleʻele, a laila hoʻokipa i nā galaxies. Hoʻohālike pololei ka simulation i ka hoʻokumu ʻia ʻana o nā hōkū mua loa, i kapa ʻia ʻo Population III nā hōkū, i manaʻo ʻia e ʻoi aku ka mālamalama a ʻoi aku ka nui ma mua o nā hōkū i kēia lā.

ʻO ka mea kākau alakaʻi ʻo Joe M. McCaffrey, he Ph.D. haumāna ma ke Keʻena Theoretical Physics o Maynooth, e hoʻokūpaʻa ana i ke koʻikoʻi o kēia mau hoʻohālikelike, me ka ʻōlelo ʻana, "Ua hōʻike mākou he mea koʻikoʻi kēia mau hoʻohālikelike i ka hoʻomaopopo ʻana i ko mākou kumu i ke ao holoʻokoʻa." Manaʻo ʻo McCaffrey a me kāna hui e ʻimi hou i ka ulu ʻana o nā lua ʻeleʻele nui i ka honua mua me ka hoʻohana ʻana i nā simulation like.

Ua ʻōlelo ʻo Dr. John Regan, Associate Professor ma Maynooth's Department of Theoretical Physics, i ka hopena o ka JWST i ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa, me ka ʻōlelo ʻana, "Ua hoʻololi ka JWST i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa. Ke hoʻohana nei i kona mana kupaianaha, hiki iā mākou ke ʻike i ke ao holoʻokoʻa no ka mea he mau haneli miliona mau makahiki ma hope o ka Big Bang - kahi manawa i emi iho ai ka honua ma mua o 1% o kona mau makahiki i kēia manawa.

Hāʻawi nā ʻike mai kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana a me ka ulu ʻana o nā galaxies mua a alakaʻi i nā kumu hoʻohālike e hiki mai ana. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻikepili nānā mai ka JWST me nā hoʻohālikelike kamepiula kiʻekiʻe, hiki i nā ʻepekema ke wehe i nā mea pohihihi o ke ao honua mua i nā ala i hiki ʻole ke hiki.

