Hōʻike ka haʻawina hou i ka ʻike i ka hoʻoilina makuahine o ka DNA Mitochondrial

ʻO kahi noiʻi hou i paʻi ʻia ma ka puke moʻolelo Nature Genetics e hoʻomālamalama i ke kumu ʻepekema ʻo ka mitochondrial DNA (mtDNA) i hoʻoili wale ʻia e ka makuahine. Ma mua, ua manaʻo ʻia ua hoʻopau ʻia ka mtDNA makua ma hope o ka fertilization, akā ua ʻike ʻia kēia haʻawina ʻaʻole i paʻa ka mtDNA o ka sperm makua.

Ua ʻike nā mea noiʻi mai Oregon Health & Science University a me nā ʻoihana ʻē aʻe ʻoiai ke lawe nei nā sperm cell i kahi helu liʻiliʻi o ka mitochondria, ʻaʻole lākou i loko o ka mtDNA. Ua nele pū ka sperm i ka protein pono no ka mālama ʻana i ka mtDNA, i kapa ʻia ʻo mitochondrial transcription factor A (TFAM).

ʻAʻole maopopo ke kumu i ʻae ʻole ʻia ai ka sperm e hāʻawi i ka mtDNA, akā hoʻokahi manaʻo ʻo ia ka hoʻohana ʻana o ka sperm i ka nui o ka ikehu mitochondrial i ka wā fertilization, hiki ke alakaʻi i ka hōʻiliʻili ʻana o nā hoʻololi i ka mtDNA. ʻO ka hoʻohālikelike, ʻo ka ulu ʻana o nā hua i kapa ʻia ʻo oocytes e loaʻa mua ka ikehu mai nā pūnaewele a puni, no laila e mālama ʻia ka mtDNA maʻemaʻe.

Hoʻoikaika ka haʻawina i ke koʻikoʻi o ka hāʻawi ʻana i ka mtDNA makuahine i ka hāʻawi ʻana i kahi pōmaikaʻi evolutionary ma o ka hoʻopaʻa ʻana i ka pilikia o nā mutation mtDNA e hoʻoulu ai i nā maʻi i nā keiki. Hiki i nā hoʻololi ʻana i ka mtDNA ke alakaʻi i nā maʻi make i loko o nā kino me nā koi ikaika nui.

No ka hoʻoponopono ʻana i ka hoʻoili ʻia ʻana o nā maʻi mtDNA i ʻike ʻia, ua hoʻokumu ʻo Shoukhrat Mitalipov, ka mea kākau e pili ana i ka noiʻi, i kahi ala i kapa ʻia ʻo mitochondrial replacement therapy. Hoʻololi kēia ʻenehana i ka mtDNA mutant me ka mtDNA olakino mai nā hua hāʻawi ma o ka in vitro fertilization.

ʻOiai ua kaupalena ʻia nā hoʻokolohua lapaʻau e hoʻohana ana i kēia kaʻina hana ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa, ke alakaʻi ʻia nei lākou ma nā ʻāina ʻē e pale i ka maʻi a me ka mālama ʻana i ka infertility.

Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke kuleana o TFAM i ka wā o ka sperm maturation a me ka fertilization hiki ke paʻa i ke kī i ka mālama ʻana i kekahi mau maʻi infertility a me ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka pono o nā ʻenehana reproductive i kōkua ʻia.

Hāʻawi kēia haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ke ʻano o ka hoʻoilina makuahine o ka mtDNA a me kona mau hopena no ka ulu ʻana o ke kanaka a me ka lāʻau germ cell therapy.

Source:

Lee, W., et al. (2023) Molecular kumu no ka hoʻoilina makuahine o ke kanaka mitochondrial DNA. Nature Genetics. doi.org/10.1038/s41588-023-01505-9.