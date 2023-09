ʻO ka ʻike ʻana ma Australia Komohana hiki ke alakaʻi i nā waihona hou o nā daimana Pink

By

ʻO nā mea noiʻi e aʻo ana i ka waihona daimana Argyle ma Western Australia ua loaʻa i kahi ʻike nui e hiki ke wehe i nā waihona hou o nā daimana ʻulaʻula i makemake nui ʻia, e like me kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications. ʻO ka mine daimana Argyle, i pani ʻia i kēia manawa, ʻo ia ke kumu o 90% o nā pōhaku ʻulaʻula o ka honua. Hiki i nā daimana ʻulaʻula o ke ʻano kiʻekiʻe ke kiʻi i ʻumi miliona mau kālā.

Ke hoʻohana nei i nā lasers e kālailai i nā minerala a me nā pōhaku i unuhi ʻia mai ka waihona ʻo Argyle, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka pūnaewele kahi i hana ʻia ai nā daimana ʻulaʻula e pili ana me ka haʻihaʻi ʻana o kahi supercontinent kahiko i kapa ʻia ʻo Nuna, i hana ʻia ma kahi o 1.3 biliona makahiki i hala. ʻO ka wahi i loaʻa ai ka maina i ʻike i ka hohola ʻana i ka wā o kēia haki ʻana, e hana ana i nā āpau o ka ʻōpala o ka Honua e hiki ai i ka pelemaka ke hele i ka ʻili, me ka lawe pū ʻana i nā daimana ʻulaʻula.

ʻO ka mea maʻamau, loaʻa nā waihona daimana i loko o nā pōhaku lua pele i waenakonu o nā ʻāina kahiko. Eia nō naʻe, no ka hōʻike ʻana o nā daimana i ka ʻulaʻula a i ʻole ka ʻulaʻula, pono lākou e hoʻoikaika ikaika mai ka hui ʻana o nā papa tectonic, e hoʻololi i ko lākou mau hale aniani. ʻO ka hui ʻana o Western Australia a me Northern Australia ma kahi o 1.8 biliona makahiki i hala aku nei ka hopena o ka hoʻololi ʻana o nā daimana kala ʻole i daimana ʻulaʻula ma lalo o ka ʻōpala o ka Honua.

Ua ʻike ka hui noiʻi he 1.3 biliona mau makahiki nā waihona Argyle, e hōʻike ana ua hana lākou i ka wā o ka haki ʻana o ka supercontinent Nuna. Hōʻike ka noiʻi ʻana i nā hui o nā ʻāina kahiko, i hoʻokumu ʻia i ka wā o ka haʻihaʻi ʻana o nā supercontinents, hiki ke hana koʻikoʻi i ka hoʻokumu ʻana i nā waihona daimana ʻulaʻula. Hiki i kēia ʻike ke alakaʻi i nā hana ʻimi i ka ʻimi ʻana i nā lua pele e lawe daimana ʻulaʻula hou, hiki ke alakaʻi i ka loaʻa ʻana o nā waihona like ma Australia a me nā wahi ʻē aʻe o ka honua.

No ka hōʻuluʻulu ʻana, ua ʻike nā mea noiʻi e noiʻi ana i ka waihona daimana Argyle o Western Australia i nā kūlana honua e pono ai no ke kūkulu ʻana i nā daimana ʻulaʻula. ʻO ka haʻihaʻi ʻana o ka supercontinent kahiko ʻo Nuna i hana i nā āpau i loko o ka ʻōpala o ka Honua, e ʻae ana i ka pelemaka e lawe i nā daimana ʻulaʻula i luna. Hōʻike ka ʻike e paʻa paha i nā hui o nā ʻāina kahiko ke kī i ka loaʻa ʻana o nā waihona daimana pink hou.