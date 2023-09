Hāʻawi ʻo Pink Diamond Discovery i nā ʻike i ke kaʻina hana

Ua loaʻa i nā mea noiʻi e aʻo ana i ka waihona daimana Argyle o Western Australia i nā ʻike hou i ka hoʻokumu ʻana i nā daimana ʻulaʻula a me nā ʻano kala ʻē aʻe, e like me kahi noiʻi i paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications. ʻO ka mine Argyle, ka mea i helu ʻia he 90% o nā daimana ʻulaʻula o ka honua, ua pani ʻia i kēia manawa, e ʻoi aku ka nui o kēia mau mea waiwai. Hiki ke kiʻi i nā kumukūʻai ma nā ʻumi miliona o nā daimana poni ʻulaʻula o ke ʻano kiʻekiʻe.

Ua nānā ka haʻawina i ka hoʻomaopopo ʻana i nā kūlana honua e pono ai no ka hoʻokumu ʻana i nā daimana ʻulaʻula. Ma ke kālailai ʻana i nā laʻana mai ka mine Argyle, ua hiki i nā ʻepekema ke ʻike i nā kūlana kikoʻī e pono ai no kēia mau pōhaku makamae e hoʻomohala. Hiki i kēia ʻike ke alakaʻi i ka loaʻa ʻana o nā waihona hou o nā daimana ʻulaʻula ma nā wahi ʻē aʻe.

Hoʻokumu ʻia nā daimana ʻulaʻula ma lalo o ke kaomi nui a me nā wela kiʻekiʻe i loko o ka ʻaʻahu o ka Honua. Hoʻokumu ʻia lākou me ke kalapona maʻemaʻe, e like me nā daimana keʻokeʻo, akā ʻo ko lākou kala kūʻokoʻa e hele mai ana mai ke alo o kahi ʻano atomika laha ʻole e hoʻomoʻi i ke kukui ʻōmaʻomaʻo. ʻO ke kaʻina hana pololei o ka loaʻa ʻana o nā daimana ʻulaʻula i ko lākou kala he mea pohihihi, akā ʻo kēia noiʻi hou e lawe mai nei i nā ʻepekema i ka wehe ʻana i ka enigma.

ʻO ka mine Argyle, me kāna mau ʻāpana nui o nā daimana ʻulaʻula, he kumu nui ia o kēia mau pōhaku makamae no kekahi mau makahiki. ʻO kona pani ʻana i Nowemapa 2020 i hōʻailona i ka hopena o kahi manawa no ka ʻoihana daimana, e hoʻonui ana i ka makemake a me ka waiwai o nā daimana ʻulaʻula.

ʻOiai ke hāʻawi nei ka haʻawina i nā ʻike koʻikoʻi i ke kaʻina hana o nā daimana ʻulaʻula, pono ka noiʻi hou e hoʻomaopopo piha i nā kūlana e pono ai no kā lākou hana ʻana. Eia nō naʻe, lawe mai kēia ʻike i ka manaʻolana hou no ka loaʻa ʻana o nā waihona daimana pink ma nā wahi ʻē aʻe o ka honua.

Sources:

- "ʻO nā daimana ʻulaʻula: ʻike ka poʻe noiʻi i ka meaʻai Geologic ma hope o nā pōhaku makamae a waiwai loa o ka honua" - CNN

- Ke aʻo ʻana: "Pink Diamonds: Nā ʻike i ko lākou kumu mai kahi hōʻailona hōʻailona no ka Argyle Diamond Deposit, Western Australia" - Nature Communications