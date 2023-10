Hōʻike ka ʻimi noiʻi hou i ka nalo ʻana o ka Flagella a me nā ʻano ʻē aʻe i ka hoʻi ʻana i ke kai

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e ka US Department of Energy Joint Genome Institute, me ka hui pū ʻana me nā mea noiʻi mai ke Kulanui o Nevada, Las Vegas, ua ʻike i nā ʻike kahaha e pili ana i ka bacteria mai ka phylum Chloroflexota. ʻO kēia mau bacteria, i ʻike ʻia no ko lākou hiki ke wāwahi i nā mea haumia a me ka hana hou ʻana i ke kalapona, ua ʻike ʻia he flagella i nā pūnāwai wela akā ua nalowale kēia hiʻohiʻona i ka wā i ulu ai lākou e noho i nā kaiapuni moana he mau haneli miliona mau makahiki i hala.

Ua nānā pono nā mea noiʻi i kahi papa i loko o Chloroflexota i kapa ʻia ʻo Dehalococcoidia, nona ka hiki ke hoʻohaʻahaʻa i nā kinikona pōʻino i loaʻa i loko o nā pesticides a me nā refrigerants. Ma o ka genome a me ka metagenomic sequencing, ua ʻike lākou ua loaʻa iā Dehalococcoidia i ka pūnāwai wela ka flagella, kahi hiʻohiʻona i ʻike ʻole ʻia ma Chloroflexota. ʻO ka ʻokoʻa, ʻaʻohe flagella o ko lākou mau hoa noho moana, e manaʻo ana ua nalowale kēia mau hale i ka wā o ka hoʻololi ʻana i nā kaiapuni kai.

Ua hōʻike pū ʻia ka haʻawina i nā hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka pūnāwai wela Dehalococcoidia. Ua nalowale kekahi o kēia mau ʻano i loko o ka bacteria i ulu a ola i loko o ke kai, ʻoiai ua koe ke koena o nā ʻano ʻē aʻe. No ka laʻana, ua hōʻike ka pūnāwai wela a me ka Dehalococcoidia e noho ana i ka moana i ka nalowale o nā paia cell a me kahi hiʻohiʻona paʻakikī o ka hoʻololi ʻana no nā genes pili i ka ʻai ʻana i nā mea kanu. Hōʻike kēia e hilinaʻi paha kēia mau bacteria i ka hui pū ʻana me nā microorganism ʻē aʻe i ko lākou kaiāulu e wāwahi i nā mea kanu.

Eia hou, ua ʻike ka poʻe noiʻi he mau enzymes ka Dehalococcoidia puna wela e hoʻohui a hoʻohaʻahaʻa paha i nā hormones mea kanu, e hōʻike ana he hiki i kā lākou mau hoa noho ʻāina ke hoʻololi i ka ulu ʻana o nā mea kanu.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ka mōʻaukala evolutionary a me nā hiʻohiʻona kūʻokoʻa o ka bacteria Chloroflexota hiki ke loaʻa i nā hopena koʻikoʻi no nā microorganisms engineering no nā noi e like me ka hana biofuel. Ma o ka hoʻohana ʻana i kā lākou mau hana metabolic like ʻole, hiki i nā ʻepekema ke hoʻomohala i nā kaʻina hana hoʻomau a maikaʻi i nā ʻoihana like ʻole.

Hiki i nā haʻawina hou aʻe e pili ana i kēia mau bacteria ke hoʻomālamalama i ka hoʻohana ʻana i nā kaʻina microbial i ka hana biofuel a me nā noi hoʻomau.

Source: Marike Palmer et al, Thermophilic Dehalococcoidia me nā hiʻohiʻona ʻokoʻa e hoʻomālamalama i kahi wā i manaʻo ʻole ʻia, The ISME Journal (2023).