Ke ʻimi nei i nā pōʻai autocatalytic: i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o ke ola

He kuleana koʻikoʻi ka Autocatalysis i ka hana hou ʻana a me ka hoʻomau o ke ola. Ua hana kekahi pūʻulu ʻepekema mai ke Kulanui o Wisconsin-Madison i kahi noiʻi e hoʻomaopopo i nā kumu kumu e pili ana i ka autocatalysis a me kona mau hopena i ka ʻimi ʻana i ke ola ma waho o ka Honua.

ʻO ka autocatalysis e pili ana i kahi hopena kemika kahi e hana ai ka huahana o ka hopena ma ke ʻano he catalyst no ka hopena like. I nā huaʻōlelo ʻē aʻe, ʻo ka hopena ka hoʻomau a me ka hoʻoikaika ʻana iā ia iho. Ua nānā pono nā mea noiʻi i kahi papa o nā pōʻai autocatalytic i kapa ʻia ʻo Comproportionation-based Autocatalytic Cycles (CompACs).

Ho'ākāka mua nā mea noiʻi i ka manaʻo o ka comproportionation ma CompACs. ʻO ka hoʻohālikelike ʻana e pili ana i ka pane ʻana ma waena o kahi ʻano oxidized o kahi mea a i ʻole pūhui, i hōʻike ʻia ʻo MHi, a me kahi ʻano i hoʻemi ʻia, i hōʻike ʻia ʻo MLo, ka hopena i ka hoʻokumu ʻia ʻana o ʻelua MMed mokuʻāina waena a me nā huahana ʻōpala e pili ana, i kapa ʻia ʻo XComp,M. Hiki ke ʻokoʻa ka stoichiometry o kēia pane, a i kekahi mau hihia, hiki ke komo pū kekahi ʻano meaʻai ʻē aʻe.

A laila e ʻimi ka hui i ʻelua kaʻina hana kōkua i hiki ke hana i nā CompAC: nā kaʻina kōkua oxidative a me reductive. Ke hoʻohana nei ke kaʻina hana oxidative i kahi oxidant e hoʻohuli iā MMed i MHi, e alakaʻi ana i ka hoʻokumu ʻana o kahi CompAC oxidative. Ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, ʻo ke kaʻina hana reductive e pili ana i kahi reductant e hōʻemi ana i ka MMed i MLo, e hana ana i kahi CompAC reductive.

No ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i kēia mau pōʻai, ua hoʻokaʻawale nā ​​​​mea noiʻi i nā ʻāpana like ʻole. ʻO nā autocatalysts, e pāʻani ana i kahi hana koʻikoʻi i nā pōʻai, ua kahakaha ʻia. Hōʻike ʻia nā M's waena waena i ka poni, ʻulaʻula, a me ke gula e hōʻike i ko lākou mau mokuʻāina i hoʻoneʻe ʻia, waena, a me nā mea i hoʻemi ʻia. ʻO ka oxidant a me ka reductant, i komo i nā kaʻina hana kōkua, ua hoʻohālikelike ʻia i ka uliuli a me ka ʻōmaʻomaʻo.

ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i nā loina o nā pōʻai autocatalytic ʻaʻole wale e hoʻomālamalama i ka paʻakikī o ke ola ma ka Honua akā hāʻawi pū kekahi i nā ʻike waiwai i nā kūlana kūpono e pono ai ke ola e puka ma kahi ʻē aʻe o ke ao holoʻokoʻa. Ma ka ʻike ʻana i nā kūlana kūpono loa no ka autocatalysis, hiki i nā ʻepekema ke kālele i kā lākou ʻimi ʻana i ke ola ma nā hīnaʻi e hōʻike ana i nā ʻano like a me ka hiki ke hoʻomau i nā hopena kemika.

Hāʻawi kēia noiʻi i ka ʻimi mau ʻana i ke kumu o ke ola a me ka hiki ke loaʻa nā ʻano ola extraterrestrial. Ma ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i nā loina kumu e pili ana i ka hana hou ʻana a me ka hoʻomau ʻana o ke ola, hele mākou i kahi ʻanuʻu kokoke i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

Sources:

– Ke Kulanui o Wisconsin-Madison