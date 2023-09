Nā Microcombs: Wehe i ka Hiki o nā Lasers Hana Kiʻekiʻe

Ua loaʻa i nā mea noiʻi ma ke Kulanui o ʻenehana ʻo Chalmers ma Suedena kahi holomua koʻikoʻi i ka hoʻomohala ʻana i nā microcombs, e hana ana iā lākou he ʻumi mau manawa ʻoi aku ka maikaʻi a wehe i ka puka i nā mea hou i ʻike ʻia i ka ʻimi ākea a me ka mālama olakino. ʻO nā microcombs, ʻo ia nā aliʻi i hana ʻia i ka mālamalama, hiki ke hoʻololi i nā kahua like ʻole ma muli o ko lākou hiki ke ana pololei i nā alapine.

Hana ʻia kahi microcomb ma ka hoʻohana ʻana i ka laser e hoʻouna i nā kiʻi e kaʻahele i loko o kahi microresonator, e hoʻokaʻawale i ka mālamalama i nā ʻano alapine ākea. Hoʻonohonoho ʻia kēia mau alapine e pili ana kekahi i kekahi, e hana ana i kahi ʻano kumu kukui hou me nā alapine he nui i ka hui like, e like me nā lasers.

Nui ka hoʻohana ʻana o nā microcombs, mai ka hoʻohālikelike ʻana i nā mea hana i hoʻohana ʻia i ka ʻimi ʻana i nā exoplanets a hiki i ka nānā ʻana i ke olakino o kekahi ma ka nānā ʻana i nā laʻana hanu. Eia naʻe, ua kū nā microcombs mua i nā palena ma ke ʻano o ka pono, e pale ana iā lākou mai ka ʻike ʻana i ko lākou hiki piha.

Ua lanakila nā mea noiʻi ma ke Kulanui o Chalmers i kēia palena ma o ka hoʻomohala ʻana i kahi ala e hoʻonui ai i ka mana laser o ka microcomb i ʻumi mau manawa a hoʻonui i kona pono mai kahi o 1 pakeneka a ʻoi aku ma luna o 50 pakeneka. Hoʻohana ʻia kēia ʻano hana i ʻelua microresonators, e hana pū ana e hoʻomaikaʻi i ka hana o ka microcomb.

He mea koʻikoʻi kēia holomua no ka mea lawe mai i ka ʻenehana laser kiʻekiʻe i kahi ākea ākea o nā mākeke. No ka laʻana, hiki ke hoʻohana ʻia nā microcombs i nā modula lidar no nā kaʻa kūʻokoʻa, nā satelite GPS, nā drones ʻike kaiapuni, a me nā kikowaena data no nā noi AI hoʻoikaika bandwidth.

ʻO ka hoʻonui ʻana i ka pono a me ka mana o nā microcombs hiki ke hoʻolōʻihi i ka holomua i ka ʻimi ākea, ka mālama olakino, a me nā ʻoihana ʻē aʻe. Hāʻawi kēia noiʻi i ke ala no ka hoʻomohala hou ʻana i ka ʻenehana laser a hōʻike i nā mana hoʻololi pāʻani o nā microcombs.

