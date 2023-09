ʻEleʻele ʻEleʻele: He Mana koʻikoʻi i ke ao holoʻokoʻa

Ua hōʻike hou ʻia kahi ana hou o ka Universe i ka ikehu ʻeleʻele he hapa nui o ka cosmos. Wahi a nā ʻike, ʻike ʻia ka ikehu ʻeleʻele ma kahi o 69 pākēneka o ka nui o ka nui o ka ikehu, e waiho ana he 31 pakeneka no nā mea maʻamau a me nā mea ʻeleʻele.

ʻO ka mea maʻamau, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka mea baryonic, aia nā hōkū, nā galaxies, nā ʻātoma, a me ke ola, a ua manaʻo ʻia he 20 pakeneka wale nō o ka nui o nā mea. ʻO ka mea pōʻeleʻele, aia nā ʻāpana subatomic i ʻike ʻole ʻia, ʻo ia ke koena 80 pakeneka. ʻO ka ikehu pouli, ma ka ʻaoʻao ʻē aʻe, he ikaika ia no ka hoʻonui wikiwiki ʻana o ka Universe. ʻAʻole naʻe i ʻike ka poʻe ʻepekema i ke ʻano o ka ikehu ʻeleʻele, akā he koʻikoʻi koʻikoʻi ia i ka nui o ka ikehu.

He mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana i ka nui o ka hoʻonui ʻana o ka Universe no ka poʻe ʻepekema e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka ikehu pouli a me kona hopena i ka hoʻonui cosmic. ʻO ka hoʻoholo ʻana i ka nui o ka ikehu mea hiki ke hoʻomālamalama i ka wā e hiki mai ana o ke ao holoʻokoʻa, inā paha e hoʻomau ʻia ka hoʻonui mau ʻana a i ʻole e hoʻohuli a emi i kahi hanana i kapa ʻia ʻo Big Crunch.

No ke ana ʻana i ka nui o ka ikehu ʻeleʻele, hilinaʻi ka poʻe astronomers i nā hui galaxy. Hoʻokumu kēia mau pūʻulu i nā piliona makahiki ma lalo o ka mana o ka umekaumaha. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka helu a me ka nui o nā galaxies i loko o kahi pūpū a me ka hana ʻana i nā hoʻohālikelike helu, hiki i nā ʻepekema ke helu i ka nui o ka mea a me ka ikehu. Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo GalWeight e koho i ka nui o nā puʻupuʻu galaxy ma ka helu ʻana i ka helu o nā galaxies i kēlā me kēia puʻupuʻu. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i kā lākou hopena me nā puʻupuʻu i hoʻohālikelike ʻia, ua hoʻoholo lākou he 31 pākēneka ka mea o ka Universe.

Hoʻopili pili kēia ana me nā hana mua a me nā ana ʻē aʻe o ka nui o ka ikehu o ka Universe, e hāʻawi ana i kahi kuhi pololei. Hoʻomaopopo pū ia i ke koʻikoʻi o ka hoʻonui ʻana i ka pūpū ma ke ʻano he ʻenehana no ka hoʻomaopopo ʻana i nā ʻāpana cosmological.

Hāʻawi nā ʻike i ka ʻike maikaʻi ʻana i ka ikehu ʻeleʻele a hoʻokokoke iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka Universe.

Sources:

– Ka Nupepa Astrophysical