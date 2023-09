Kākoʻo ʻia ʻo Mars Gravity Analysis i ke ola ʻana o ka moana kahiko

Ua hoʻohana ʻia kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Polofesa Jaroslav Klokočník mai ka Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences i kahi ala hou no ka nānā ʻana i ka ikaika gravity o Mars e hāʻawi i nā hōʻike hou no ke ola ʻana o kahi paleo-ocean Martian akau. ʻO ka noiʻi, i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Icarus, e hoʻonui i nā ala mua a hāʻawi i kahi ʻike kikoʻī o ke ʻano o ka moana kahiko.

He hopena koʻikoʻi ko ka ʻimi noiʻi ʻana no ka ʻimi ʻana i ka wai ma Mars a me ka hiki ke ola i ka wā ma mua a i kēia manawa ma ka honua. Hoʻomaopopo ka poʻe noiʻi e hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻenehana loiloi gravity i nā ʻano aʻo like ʻole e like me ka geology, geophysics, hydrology, a me glaciology, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ke kino lani.

ʻO ke ala kuʻuna i ka palapala ʻana i ka ʻili honua e pili ana i nā anomali gravity wale nō i ʻoi aku ma mua o nā mea kākau, nāna i hoʻopuka i kahi kaʻina hana hou e kālailai ana i nā ʻano ʻumekaumaha i helu ʻia mai nā ana anomaly gravity. Hāʻawi kēia mau hiʻohiʻona gravity i kahi hiʻohiʻona makemakika o nā mana umekaumaha i hana ʻia e nā hiʻohiʻona ʻili like ʻole ma Mars, e like me nā mauna a me nā ʻauwaha.

No ke kākoʻo ʻana i kā lākou loiloi, ua hoʻohana nā mea noiʻi i ka ʻikepili topographic i loaʻa mai ka mea kani Mars Orbital Laser Altimeter ma luna o ka NASA's Mars Global Surveyor. Hoʻopili ka mea hana i ka honua no 4 ½ mau makahiki, e hāʻawi ana i ka ʻike koʻikoʻi no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ʻili Martian.

Ua hoʻohana pū ʻo Polofesa Klokočník i kēia ʻenehana kālaihana ʻumekaumaha e hōʻoia i ke ola ʻana o nā paleolakes a me nā ʻōnaehana paleoriver ma lalo o ke one Saharan ma ka Honua. Ua hoʻohana ʻia ke ʻano hana i ka hoʻohālikelike ʻana i nā hiʻohiʻona ʻāina o ka Honua me ko Venus, e kōkua ana i ko mākou ʻike ʻana i nā kino lani like ʻole.

Ke hōʻike nei kēia ʻano loiloi ʻumekaumaha hou i ka hiki ke ʻimi hou a me ka hoʻomaopopo ʻana iā Mars a me kona mōʻaukala honua. He ʻanuʻu koʻikoʻi kēia i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ko kākou honua kokoke i ka wā i hala a me ka hiki ke hiki i nā moana kahiko.

Kulanui o Alaska Fairbanks