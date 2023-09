Kākoʻo ke ʻano hou i ka noho ʻana o ka moana kahiko ma Mars

Ua hoʻohana ʻia kahi noiʻi hou i kahi ala hou e kālailai i ka ikaika umekaumaha o Mars, e hāʻawi ana i nā hōʻike hou aʻe he moana nui ka ʻākau o ka honua. Alakaʻi ʻia e Professor Jaroslav Klokočník mai ka Astronomical Institute of the Czech Academy of Sciences, ua wehewehe ka noiʻi i ke ʻano o ka paleo-ocean Martian akau i nā kikoʻī nui loa.

Paʻi ʻia i loko o ka puke pai ʻo Icarus, hōʻike ka haʻawina i ka hoʻohana ʻana i ke ala ʻumekaumaha e ʻike i ka hiki ʻana o ka wai ma Mars. Ua kūleʻa mua kēia ʻano hana i ka ʻike ʻana i nā kino wai ma ka Honua, e like me ke kahakai o kahi loko i ka wā kahiko ma ʻApelika ʻĀkau. Ma ke kālailai ʻana i nā ʻano ʻumekaumaha o Mars, loaʻa i nā kānaka ʻepekema ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana i ke ʻano o ka honua a me ka hydrological.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi kaʻina hana i hoʻomohala ʻia e Klokočník, e pili ana i ka nānā ʻana i nā ʻano ʻumekaumaha i helu ʻia mai nā ana anomaly gravity. ʻO nā hiʻohiʻona gravity nā huahana makemakika e hōʻike ana i nā anomalies gravity o kahi kino honua. Eia kekahi, ua hoʻohana lākou i ka ʻikepili topographic i hopu ʻia e NASA's Mars Global Surveyor.

Hoʻomaikaʻi maikaʻi kēia ala hou i nā ʻano hana ma mua o ka palapala ʻana i kahi ʻili i hoʻokumu wale ʻia ma nā anomalies gravity. Ma ka hoʻohui ʻana i ka ʻikepili topographic, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa ka ʻike piha loa o Martian geology a me geophysics.

ʻOi aku ka hopena o kēia noiʻi ma mua o Mars, no ka mea, ua hoʻohana ʻia ke ʻano o ka gravity i nā kino lani ʻē aʻe. Ma kahi noiʻi ʻokoʻa i paʻi ʻia ma Scientific Reports, ua hoʻohana ʻia ke ʻano e hoʻohālikelike ai i nā hiʻohiʻona ʻāina o ka Honua me ko Venus.

Hāʻawi nā ʻike o kēia noiʻi i ko mākou ʻike no ka mōʻaukala honua o Mars a hāʻawi i nā ʻike hou aʻe e pili ana i ka hiki ke ola ma ka honua. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i ke ola ʻana o nā moana kahiko ma Mars he hana koʻikoʻi ia i ka wehe ʻana i ka hiki ke loaʻa nā ʻano ola i hala a i kēia manawa.

Nā wehewehena:

Nā anomalie o ka umekaumaha: Nā wahi o ka ʻumekaumaha like ʻole i hana ʻia e nā hiʻohiʻona ili o ke kino honua.

Nā hiʻohiʻona gravity: Nā huahana makemakika e hōʻike ana i nā anomali gravity o kahi kino honua.

ʻIkepili Topographic: ʻIke e pili ana i ke ʻano a me ke kiʻekiʻe o ka ʻili o ka honua a i ʻole kekahi kino lani.

Sources:

- Haʻawina i paʻi ʻia ma ka puke pai ʻo Icarus, pili pū me ka American Astronomical Society's Division for Planetary Sciences.

- Haʻawina i paʻi ʻia ma ka Scientific Reports.

– Jaroslav Klokočník – Kumu Emeritus ma ka Astronomical Institute o ka Czech Academy of Sciences.

- Gunther Kletetschka - Kumu Noiʻi Kaulike ma ke Kulanui o Alaska Fairbanks Geophysical Institute a pili pū me Charles University ma Czech Republic.