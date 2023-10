Wehe nā mea hana palapala palapala i nā mea pohihihi o ka hau wai ma lalo o ka honua ma Mars

Ke hāʻawi nei nā ʻenehana palapala hoʻomaʻemaʻe i ka mālamalama hou i ka hiki ʻana o ka hau wai ma lalo o ka honua ma Mars, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai no nā mikiona robotic a me ke kanaka i ka Red Planet.

Ua hana nā kānaka ʻepekema i loko o ka papahana ʻo Mars Subsurface Water Ice Mapping (SWIM) i ʻekolu mau palapala ʻāina kikoʻī e hōʻike ana i ka māhele ʻana o ka hau ma nā hohonu like ʻole. Ma ka hoʻohana ʻana i ka ʻikepili mai ka High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) pahupaʻikiʻi ma luna o ka Mars Reconnaissance Orbiter, ua hiki i ka hui ke hoʻomaʻemaʻe i kā lākou ʻenehana palapala ʻāina a loaʻa ka ʻike maopopo i kahi o ka hau lalo.

ʻO nā palapala ʻāina, e hōʻike ana i ka hau ma ka hohonu o ka ʻole a i ka mika hoʻokahi, hoʻokahi a ʻelima mau mika, a ʻoi aku ka hohonu ma mua o ʻelima mika, he mea hana koʻikoʻi no nā mea hoʻolālā misionari a me nā ʻepekema. Hiki ke hoʻohana ʻia ka ʻike i hōʻiliʻili ʻia no ka ʻike ʻana i nā pae pae ʻāina no nā misionari e hiki mai ana e aʻo i ka hau pāpaʻu a hoʻomaʻamaʻa i ka ʻili waiwai no ke kākoʻo ola a me ka hana wahie.

"He mea koʻikoʻi kā mākou palapala 'āina no nā misionari pae ʻāina e hiki mai ana, ʻo ka robotic a me ke kanaka. Hiki i nā mea hoʻolālā mikiona e aʻo i ka hau pāpaʻu ke hoʻohana i kā mākou palapala ʻāina ma ke ʻano he ʻāpana o kā lākou koho ʻana i ka pae ʻāina, "wahi a Nathaniel Putzig, kekahi o nā mea noiʻi kumu nui ma ka papahana SWIM.

He koʻikoʻi hou aʻe kēia mau palapala ʻāina ma ke ʻano o nā haʻawina exobiology. ʻAʻole hana ʻo Ice on Mars i kumu waiwai nui no ka mālama ʻana i ke ola o ke kanaka akā hiki ke hana i kahi kuleana i ka mālama ʻana i nā biosignatures o ke ola kahiko. Hiki i ka hau ke pale i kēia mau pūlima maʻalahi mai ka radiation ionizing pōʻino, e ʻoi aku ka maʻalahi o ka ʻike ʻia e nā misionari e hiki mai ana.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka "polygon terrain" kahi ʻike koʻikoʻi ʻē aʻe ma muli o nā hana palapala ʻāina. Ma kēia mau ʻāpana, hoʻonui ʻia ka hau i lalo o ka ʻāina a paʻa i ke kau, e hana ana i nā māwae polygonal ʻokoʻa ma ka ʻili Martian. ʻO ka nānā ʻana i kēia mau māwae e hohola ana a puni nā lua pele hou e hōʻike ana i ka noho ʻana o ka hau huna ma lalo o ka ʻili.

1. Pehea i hana ʻia ai nā palapala ʻāina o ka hau wai ma lalo o ka ʻāina ma Mars?

Ua hana ʻia nā palapala ʻāina me ka hoʻohana ʻana i nā ʻenehana palapala ʻāina i hoʻomaʻemaʻe ʻia a me ka ʻikepili mai ke kāmela HiRISE ma luna o ka Mars Reconnaissance Orbiter.

2. He aha ke ʻano o kēia mau palapala ʻāina?

Kōkua nā palapala 'āina i ka poʻe hoʻolālā misionari e ʻike i nā pae pae ʻāina kūpono no nā misionari e hiki mai ana a hoʻomaʻamaʻa i ke aʻo ʻana i ka hau pāpaʻu a me ka ʻili waiwai ma Mars. Loaʻa iā lākou ka waiwai no nā haʻawina exobiology no ka mea hiki i ka hau ke mālama i nā biosignatures o ke ola kahiko.

3. He aha ke koʻikoʻi o ka “poligon terrain”?

'O ka 'āina Polygon' e pili ana i ka hana 'ana i nā māwae polygonal ma ka 'ili Martian ma muli o ka ho'onui a me ka ho'emi 'ana o ka hau i lalo. ʻO ka nānā ʻana i kēia mau māwae a puni nā lua pele hou e hōʻike ana i ka noho ʻana o ka hau huna ma lalo o ka ʻili.

4. He aha nā manaʻo ʻē aʻe e pono ai no nā mikiona kanaka i Mars?

Ma waho aʻe o nā kumuwaiwai wai-hau, ka palekana pae ʻāina, nā kikoʻī o ka lā a me ka wela, a me nā mea ʻē aʻe e pono e noʻonoʻo i ka wā e hoʻolālā ai i nā misionari kanaka i Mars.

Source: phys.org