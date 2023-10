Hāʻawi ʻo Siena Galaxy Atlas i ka ʻike kikoʻī ma luna o 380,000 galaxies

He punawai hou ka Siena Galaxy Atlas (SGA) e hāʻawi ana i nā ana kikoʻī a me ka ʻike kikoʻī ma luna o 380,000 galaxies. ʻO ka atlas, ka mea e hōʻuluʻulu ana i ka ʻikepili mai ʻekolu mau noiʻi i kapa ʻia ʻo DESI Legacy Surveys, hāʻawi i ka ʻike e pili ana i nā wahi, nā ʻano, a me nā nui o nā galaxies nui kokoke. Hiki ke loaʻa ma ka pūnaewele no ka poʻe noiʻi a me ka poʻe kilo hōkū e hoʻohana.

Ua hōʻiliʻili ʻia nā ʻikepili i hoʻohana ʻia ma ka SGA ma waena o 2014 a me 2017 no ka hoʻomākaukau ʻana no ka hoʻokolohua Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Ke manaʻo nei kēia hoʻokolohua e aʻo i ka ikehu ʻeleʻele, kahi ikaika i ʻike ʻole ʻia e wikiwiki nei i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa.

Uhi ka SGA ma kahi o ka hapalua o ka lani i ka pō, me nā kiʻi i paʻi ʻia i loko o nā lōʻihi nalu opi a infrared. Aia ʻo ia ma waena o nā anana galaxy nui loa a hiki i kēia lā. Loaʻa ka ʻikepili i loko o ka atlas i kahi pae hou o ka pololei a hāʻawi i ka ʻike e pili ana i nā kiʻi māmā o nā galaxies, e lilo ia i kumu waiwai no ke aʻo ʻana i nā galaxies kokoke i nā kikoʻī.

Hoʻokumu ka SGA i nā kenekulia o ka hoʻoikaika ʻana e palapala i ka lani i ka pō. Hoʻomaikaʻi ia i nā hui galaxy mua ma o ka hāʻawi ʻana i ka ʻikepili hilinaʻi e pili ana i nā kūlana, ka nui, a me nā ʻano o nā galaxies, ʻoiai e hoʻopau ana i nā mea ʻaʻole nā ​​galaxies, e like me nā hōkū a i ʻole nā ​​mea hana.

Na kēia kumuwaiwai piha e hoʻoikaika i ka holomua ma nā lālā like ʻole o ka astronomy a me ka astrophysics. E kōkua ia i ke koho ʻana i nā laʻana galaxy no ka nānā ʻana, hoʻomaikaʻi i ka noiʻi ʻana i nā kumu hoʻokumu hōkū a me nā morphologies galaxy, a kōkua i ka hoʻomaopopo ʻana i ka hoʻolaha ʻana o nā mea pōʻeleʻele i ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka DESI Legacy Surveys, nāna i hāʻawi i ka ʻikepili no ka SGA, ua mālama ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā mea hana hou ma nā telescopes i hoʻohana ʻia e NOIRLab. Loaʻa ka SGA, me ka ʻikepili DESI Legacy Imaging Surveys, i ke kaiāulu astronomical ma o NOIRLab's Community Science and Data Center.

ʻO ka holoʻokoʻa, ʻo ka Siena Galaxy Atlas kahi mea hana ikaika e hiki ai i nā astronomers ke ʻimi a noiʻi i kahi hōʻiliʻili nui o nā galaxies, e hāʻawi ana i nā ʻike hou i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

