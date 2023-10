He Kānāwai Kūlohelohe: Hoʻonui i ka Paʻakikī i nā Pūnaehana Kūlohelohe

Ua hāʻawi ka poʻe ʻepekema i kahi kānāwai hou e wehewehe i ke ʻano o nā ʻōnaehana e hoʻonui i ka paʻakikī. Kūkulu ʻia kēia kānāwai ma luna o ke kumumanaʻo o Darwin no ka evolution a manaʻo e hāʻawi i ka wehewehe ākea no ka hoʻomohala ʻana o nā ʻōnaehana kino. Ua alakaʻi ʻia e ka mea astrobiologist ʻo Dr. Michael L Wong, ua wehewehe nā mea noiʻi i ka mea a lākou e ʻōlelo ai he "kānāwai nalo o ke ʻano".

ʻO ke "kānāwai o ka hoʻonui ʻana i ka ʻike hana" i manaʻo ʻia e ʻōlelo ʻia e ulu a piʻi ka paʻakikī o kahi ʻōnaehana ke koho ʻia nā ʻano hoʻonohonoho like ʻole o ka ʻōnaehana no hoʻokahi a ʻoi aku paha nā hana. Hoʻonui kēia kānāwai i ka manaʻo o ka "ola o ka mea kūpono" a me ke koho ʻana no ke kūpaʻa, ka mea hou, a me ka hiki ke hoʻomau i nā kaʻina kumu.

Hoʻopaʻapaʻa ka poʻe noiʻi e pili ana kēia kānāwai i nā ʻōnaehana paʻakikī, mai ka atomic a hiki i ka honua unahi, me ke ola ma ka Honua a me ka naʻauao hana. ʻO ka manaʻo koʻikoʻi ka manaʻo o ka 'koho no ka hana', kahi e hōʻike ai nā ʻōnaehana holomua i ka waiwai combinatorial a loaʻa i ke koho ma muli o ko lākou hiki ke hana i nā hana kikoʻī.

Wahi a ka poʻe ʻepekema, ʻo ka hoʻokumu ʻana i kēia kānāwai e hāʻawi i kahi hiʻohiʻona hou i ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana like ʻole i ke ao holoʻokoʻa. Hiki ke loaʻa i nā manaʻo ākea ākea no ka hoʻomaopopo ʻana i ke kumu o ke ao holoʻokoʻa a me ke ʻano o ka ulu ʻana i ka wā. Manaʻo ka poʻe noiʻi e kōkua paha kēia kānāwai i ka wānana i ka hoʻomohala ʻana o nā ʻōnaehana ʻike ʻole, e like me ke kemika kūlohelohe ma ka Titan mahina o Saturn.

Akā naʻe, ʻaʻole maopopo ka poʻe a pau o ka ʻepekema ʻepekema i kēia kānāwai i manaʻo ʻia. Ke hoʻopaʻapaʻa nei kekahi ʻoiai hiki ke puka mai nā ʻōnaehana like ʻole i loko o ke ao ola ʻole, ʻaʻole pono kēia i kahi kumu kumu hou e like me ke koho Darwinian.

Hōʻike kēia noiʻi i ke ʻano paʻakikī o nā ʻōnaehana a me nā ikaika e hoʻokele i kā lākou evolution. Hāʻawi ia i kahi hoʻolālā hou no ka hoʻomaopopo ʻana i ka ulu ʻana o nā ʻōnaehana kino a pehea e launa pū ai lākou me ka naʻauao akamai i ka wā e hiki mai ana.

Sources:

– ʻatikala kumu: [inoa kumu]

- Wehewehe:

- Ke kānāwai o ka hoʻonui ʻana i ka ʻike hana: He kānāwai i manaʻo ʻia e ulu ana nā ʻōnaehana a hoʻonui i ka paʻakikī ke koho ʻia nā hoʻonohonoho like ʻole o ka ʻōnaehana no hoʻokahi a ʻoi aku paha nā hana.

– ʻO ke kumumanaʻo Darwinian: ʻO ke kumumanaʻo o ka evolution ma ke koho kūlohelohe i manaʻo ʻia e Charles Darwin, kahi e alakaʻi ai nā ʻano like ʻole a me nā ʻano kanaka i ke ola a me ka hana hou ʻana o ka poʻe me nā ʻano maikaʻi.