Nā ʻike hou i nā hui ʻana o Neutrino

Ua ʻike ʻia ka noiʻi ʻana ma ke Kulanui ʻo Hokkaido i nā pilina i ʻike ʻole ʻia ma waena o nā neutrino a me nā photons, nā ʻāpana kumu o ka māmā a me ka radiation electromagnetic. ʻO Neutrinos, nā ʻāpana paʻakikī i paʻakikī ke aʻo ʻia ma muli o kā lākou liʻiliʻi liʻiliʻi me nā mea ʻē aʻe, ua lōʻihi ke kumu o ka hoihoi i ka honua o ka physics. ʻO nā mea i ʻike ʻia, i paʻi ʻia ma ka puke pai Physics Open, e hoʻomālamalama i ka pilina mechanical quantum o kēia mau mea pohihihi a me ko lākou mau hopena i ko mākou ʻike ʻana i ka lā a me nā hōkū ʻē aʻe.

ʻO nā neutrino, ʻeleʻele kūʻokoʻa a aneane ʻole ka nui, he nui i ke ao holoʻokoʻa. He nui lākou mai ka lā a hele i ka Honua a me ko mākou kino me ka liʻiliʻi o ka hopena. He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i nā neutrino no ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike no ka physics particle a me ka hoʻāʻo ʻana i ka pono o ka Model Standard.

Ma lalo o nā kūlana maʻamau, ʻaʻole pili nā neutrino me nā photons. Eia naʻe, ua ʻike nā mea noiʻi ma ke Kulanui ʻo Hokkaido i ka wā i hoʻokomo ʻia ai i loko o ka plasma, hiki ke hoʻoulu ʻia kahi ʻano mea e pili ana a puni nā hōkū a ʻike ʻia e ke kinoea ionized, neutrinos a me nā photons e hoʻoikaika ʻia e launa pū i loko o nā māla magnetic i kēia manawa. Hiki ke hana ʻia kēia pilina ma muli o ke ʻano manaʻo i kapa ʻia ʻo electroweak Hall effect, kahi e hoʻohui ai nā mana electromagnetic a nāwaliwali i ka ikaika electro-weak.

Ua hoʻomohala ka poʻe noiʻi i kahi wehewehe makemakika o kēia pilina neutrino-photon i manaʻo ʻole ʻia, i kapa ʻia ʻo Lagrangian, kahi e hoʻopili ai i nā mokuʻāina ikehu āpau o ka ʻōnaehana. Loaʻa kēia ʻike i nā hopena ma mua o ka physics koʻikoʻi a hiki ke hāʻawi i nā ʻike i ka mea pohihihi o ka hoʻomehana corona solar. ʻOi aku ka wela ma mua o ka ili o ka lā, ʻo ka corona solar, ka lewa waho loa o ka lā, a ʻo ka hoʻomaopopo ʻana i ke ʻano ma hope o kēia ʻokoʻa wela ua hoʻopiʻi lōʻihi nā ʻepekema ʻepekema. ʻO ka pilina ma waena o nā neutrino a me nā photons, e like me ka hōʻike ʻana o kēia noiʻi, hiki ke hoʻokuʻu i ka ikehu e hoʻomehana ai i ka corona solar.

Hoʻolālā ka hui ma ke Kulanui ʻo Hokkaido e hoʻomau i kā lākou hana no ka loaʻa ʻana o nā ʻike hohonu, e pili ana i ka hoʻololi ʻana o ka ikehu ma waena o nā neutrino a me nā photon ma lalo o nā kūlana koʻikoʻi. Ma ka wehe ʻana i nā pilina paʻakikī o kēia mau ʻāpana paʻakikī, hiki iā mākou ke wehe i nā ʻike hou o ke ao holoʻokoʻa a me kāna mau mea kūkulu kumu.

Puna: Ke Kulanui ʻo Hokkaido