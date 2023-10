ʻO ka wehe ʻana i ke ao huna o nā pūnaewele iwi: Hōʻike ke ʻano kiʻi hou i ka hana Osteoclastic

ʻO ka iwi, ʻoiai i ʻike pinepine ʻia he ʻano paʻa a ola ʻole, ʻo ia ka home no kahi kaiāulu o nā cell. Mahalo i kahi ʻano kiʻi kiʻi honua i kūkulu ʻia ma Garvan Institute of Medical Research, hiki ke ʻike ʻia kēia mau cell i nā kikoʻī ʻike ʻole.

ʻO ka mea maʻamau, he paʻakikī ke aʻo ʻana i nā cell i loko o nā iwi, ma muli o ke ʻano paʻakikī a mineralized o ka iwi iwi. Eia nō naʻe, ua hoʻololi ka ʻenehana kiʻi moʻolelo i kūkulu ʻia ma Garvan's ACRF INCITe Center i ko mākou hiki ke nānā i kēia mau cell i ka lōʻihi holoʻokoʻa o ka iwi, ma mua o nā ʻāpana kaʻawale.

Ma ka hoʻohana ʻana i kēia ʻano kiʻi kiʻi hou, ua ʻike ka poʻe noiʻi i kahi ʻike kupaianaha: nā osteoclast, nā cell nona ke kuleana no ka wāwahi ʻana i nā ʻiʻo iwi, e hōʻike ana i nā pae hana like ʻole ma nā wahi like ʻole o ka iwi. ʻO kēia ʻike e wehe i nā ala hou no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau no ka osteoporosis, kahi maʻi i hōʻike ʻia e ka nui o ka haki ʻana o ka iwi, a me nā pūnana maʻi maʻi dormant e hūnā i loko o nā iwi a hiki i ka hoʻāla hou ʻana e nā osteoclast.

"Ua hāʻawi mai kēia ʻenehana iā mākou i kahi ʻike i ʻike ʻole ʻia i ke kaʻina o ka haʻihaʻi ʻana o ka iwi, e hāʻawi ana i nā ʻike hou e pili ana i ka osteoporosis a me ka hoʻi hou ʻana o ka maʻi maʻi e pili ana i ka iwi," wahi a Professor Tri Phan, ka mea kākau kiʻekiʻe o ka pepa noiʻi i paʻi ʻia ma Nature Protocols.

ʻO ka hopena o kēia ʻenehana hou e ʻoi aku ma mua o kēia mau ʻike mua. Ma ka nānā ʻana i ka honua huna i loko o nā iwi, loaʻa ka ʻike hohonu o ka poʻe noiʻi i ka dynamics cellular a me nā mīkini maʻi. Hoʻokumu kēia ʻike hou i ke ala no ka hoʻomohala ʻana i nā lāʻau lapaʻau i hoʻopaʻa ʻia e hiki ke hakakā i ka osteoporosis, pale i ka hoʻi hou ʻana o ka maʻi kanesa, a me ka hoʻoponopono ʻana i nā ʻano ʻē aʻe e pili ana i ka iwi.

