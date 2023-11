Na ka James Webb Telescope e kiʻi i ka ʻike kupaianaha o ka Milky Way Galaxy's Center

ʻO ka James Webb Telescope, ka telescope ikaika loa i kuhikuhi ʻia i nā hōkū, ua kāhāhā hou ka poʻe ʻepekema me kāna kiʻi hou loa e hopu ana i ke kikowaena paʻa o kā mākou galaxy. ʻO ke kiʻi, i hoʻokuʻu ʻia e NASA, hāʻawi i kahi kikoʻī i ʻike ʻole ʻia ma mua o ka ʻāina i kapa ʻia ʻo Sagittarius C, ma kahi o 300 mau makahiki māmā mai ka lua ʻeleʻele waena o Milky Way.

ʻAʻole like me nā ʻikepili infrared mua i hōʻiliʻili ʻia, hōʻike ʻia ke kiʻi o James Webb Telescope i ka nui o nā hiʻohiʻona hou a me nā kikoʻī, e ʻae ana i nā mea noiʻi e aʻo i ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma kēia ʻano ʻoi loa me ka pololei ʻole. ʻO ka hui nānā, alakaʻi ʻia e Samuel Crowe, he haumāna lae pua ma ke Kulanui o Virginia, ua hōʻike i ko lākou hauʻoli e pili ana i ka waiwai o ka ʻike i ʻike ʻia e ka telescope.

ʻO Sagittarius C, i hōʻike ʻia ma ke kiʻi, he hale hana stellar e kaena ana i nā hōkū 500,000. Hāʻawi kēia māhele i kahi manawa kūʻokoʻa no nā ʻepekema e hoʻāʻo i nā manaʻo o kēia manawa o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū ma muli o kona kūlana koʻikoʻi. ʻO Jonathan Tan, he polopeka ma ke Kulanui o Virginia, ua hoʻokūpaʻa i ke koʻikoʻi o ke kikowaena galactic ma ke ʻano he kahua hoʻāʻo no kēia mau manaʻo.

Hōʻike ke kiʻi i nā ao ʻeleʻele infrared-ʻeleʻele kaulana, ka hoʻokumu ʻana o ke kinoea manoanoa a me ka lepo e keakea ana i ka ʻike ʻana o nā hōkū i loko a ma hope o lākou. ʻOiai ko lākou ʻano paʻakikī, ua hiki i ka James Webb Telescope ke komo i loko o kēia mau ao, e hoʻomālamalama ana iā Sagittarius C e like me ka wā ma mua.

Ma waho aʻe o ka nani hoʻohiwahiwa o ke kiʻi, hōʻiliʻili nā astronomers i ka waiwai o nā ʻike ʻepekema. ʻO ka ʻike ʻole ʻia ma luna o ke kiʻi e hōʻike maoli ana i ke alo o kahi ao ʻeleʻele infrared, paʻa paʻa a hiki i kahi e pale ai i ka mālamalama mai nā hōkū ma waho. ʻO nā ʻāpana kala ʻulaʻula ma lalo o ke ao ʻeleʻele-ʻeleʻele e hōʻike ana i ka hoʻokuʻu nui ʻana o ka hydrogen ionized, kahi mea i pili nui me nā hōkū hou. ʻO ka mea kupanaha, ʻo ka nui a me ka hoʻonohonoho ʻana o kēia ʻāpana ua hoʻopiʻi i ka poʻe noiʻi, manaʻo lākou e ʻimi hou aku.

ʻO Rubén Fedriani, he mea noiʻi hui o ka papahana ma Instituto Astrofísica de Andalucía ma Sepania, ua wehewehe ʻo ia i ke kikowaena galactic he wahi haunaele i hoʻopiha ʻia me nā ao kinoea magnetized e hana ana i nā hōkū, e hoʻoikaika ana i ko lākou mana i ke kinoea a puni ma o ka makani, nā mokulele, a me ka radiation. . ʻO ka nui o ka ʻikepili a James Webb Telescope e pili ana i kēia kaiapuni koʻikoʻi i wehe i nā ala hou o ka noiʻi a me ka nānā ʻana.

ʻO ka mea nui, hopu pū ke kiʻi i kahi protostar nui e puka mai ana mai ke ao ʻeleʻele infrared, ʻoi aku ia ma mua o 30 mau manawa o ka nui o ko mākou Lā. ʻOiai ʻo kona mamao ma kahi o 25,000 mau makahiki māmā mai ka Honua, hiki ke ʻike ʻia kēia ʻāina no ka poʻe astronomers e nānā i nā hōkū pākahi, e hoʻokokoke ana iā mākou i ka wehe ʻana i nā mea pohihihi o ka stellar evolution.

Ua hōʻuluʻulu maikaʻi ʻo Samuel Crowe i ke koʻikoʻi o ka hoʻokō ʻana o James Webb Telescope, me ka ʻōlelo ʻana, "ʻO nā hōkū nui nā hale hana e hana i nā mea koʻikoʻi i loko o kā lākou nuklea cores, no laila ʻo ka hoʻomaopopo ʻana iā lākou e like me ke aʻo ʻana i ka moʻolelo kumu o ka hapa nui o ke ao holoʻokoʻa."

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka mea i hōʻike ʻia e ke kiʻi hou o James Webb Telescope?

ʻO ke kiʻi hou loa a James Webb Telescope i hāʻawi i kahi ʻike i ʻike ʻole ʻia i ke kikowaena paʻa o kā mākou galaxy, e hōʻike ana i ka ʻāina hoʻokumu hōkū i kapa ʻia ʻo Sagittarius C a me ka wehe ʻana i ka nui o nā hiʻohiʻona hou a me nā kikoʻī.

No ke aha he mea koʻikoʻi ʻo Sagittarius C no nā ʻepekema?

Manaʻo ʻia ʻo Sagittarius C he hale hana stellar, hale ma kahi o 500,000 mau hōkū a hāʻawi i kahi manawa no ka poʻe ʻepekema e hoʻāʻo i nā manaʻo o ka hoʻokumu ʻana i nā hōkū i nā kūlana koʻikoʻi.

He aha nā ao ʻeleʻele infrared?

ʻO nā ao ʻeleʻele-ʻeleʻele he ʻano kinoea a me ka lepo e keakea mau i ka ʻike o nā hōkū i loko a ma hope o lākou. Hoʻopaʻa ʻia kēia mau ao i nā lōʻihi nalu o ke kukui infrared, e paʻakikī iā lākou ke aʻo.

He aha nā ʻike i loaʻa i ka poʻe astronomers mai ke kiʻi?

Ua ʻae ke kiʻi i ka poʻe astronomers e nānā i ka hoʻokuʻu nui ʻana o ka hydrogen ionized ma lalo o ke ao ʻeleʻele infrared-ʻeleʻele, a me nā wīwī e like me ka nila e hohola ana ma nā ʻaoʻao ākea. Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike waiwai i nā kaʻina hana hoku.

Pehea ka pili o nā mea i aʻo ʻia i ka Honua?

ʻO ka ʻāina holoʻokoʻa i hōʻike ʻia ma ke kiʻi ma kahi o 25,000 mau makahiki māmā mai ka Honua. Eia nō naʻe, paʻa mau ia no ka poʻe astronomers e aʻo i kēlā me kēia hōkū a loaʻa ka ʻike hohonu o ka evolution stellar a me ka hana elemental.