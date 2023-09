ʻIke ʻia ʻo Hybrid Hummingbird ma Peru

Ua ʻike ʻia kahi hummingbird hybrid ʻaʻole i kākau mua ʻia ma Cordillera Azul National Park ma ka Andes Peruvian. ʻO ka manu ka hopena o ka hoʻohuihui ʻana o ʻelua mau ʻano ʻano like ʻole ma ke komohana o ʻAmelika Hema: ʻo ka Pink-throated Brilliant hummingbird a me ka Rufous-webbed Brilliant hummingbird. Hoʻopiʻi kēia ʻike i ka manaʻo ʻaʻole hui pū nā ʻano hummingbird kaʻawale. He ʻano kala gula kū hoʻokahi ko ka manu hybrid ʻo ia ka hui pū ʻana o nā ʻāʻī ʻulaʻula o kona ʻano makua. Manaʻo ka poʻe noiʻi hiki i nā hybrids e like me kēia ke kōkua i ka ʻokoʻa o nā kala i loaʻa ma ka ʻohana hummingbird.

Loaʻa i ka hulu ka waihoʻoluʻu kumu mai nā puaʻa, akā he ʻulaʻula ka hulu manu hummingbird, ʻo ia hoʻi, ʻike ʻia ko lākou waihoʻoluʻu e ka ʻoluʻolu a kānana ʻana i ka mālamalama i ka wā e paʻi ai i nā ʻāpana hulu mai nā kihi like ʻole. ʻO ka waihoʻoluʻu gula o ka hummingbird hybrid ka hopena o nā ala paʻakikī e hoʻoholo ai i nā waihoʻoluʻu hulu iridescent. ʻO ka hoʻohui ʻana i nā ʻano meaʻai paʻakikī no ka waihoʻoluʻu hulu mai kona mau ʻano makua ʻelua i loaʻa ai ke kala kūʻokoʻa o kēia manu huila.

He mea kakaikahi ka hummingbirds hybrid e like me keia a ke ulu nei ko lakou noho ana i na ninau e pili ana i ke alapine a me ka hana o ka hoohuihui ana i ka hooulu manu hummingbird. Ua wehe kēia ʻike i nā ala hou o ka nīnau no nā mea noiʻi a hāʻawi i nā ʻike i ka paʻakikī o ka genetics hummingbird a me ka waihoʻoluʻu.

Ke wehewehe:

Hybridization: ʻO ke kaʻina hana o ka hoʻohua ʻana ma waena o nā kānaka o ʻelua ʻano ʻano like ʻole a i ʻole ka heluna kanaka ʻokoʻa.

