By

Ua hōʻike ʻia kahi kiʻi hoihoi hou mai ka Hubble Space Telescope i kahi "alahaka" lohi o ke kinoea e hoʻopili ai i ʻelua mau aniani i hui pū ʻia ma ka ʻōnaehana Arp 107. Aia ma kahi o 465 miliona mau makahiki māmā mai ka Honua mai, ua hoʻopili ʻia kēia mau galaxes e kahi kahawai lepo a me ke kinoea.

ʻO ke kiʻi, i paʻa ʻia e Hubble's Advanced Camera for Surveys, hōʻike i ke aniani nui ma ka ʻaoʻao hema. ʻO kēia galaxy spiral, i kapa ʻia ʻo Seyfert galaxy, e hōʻike ana i kahi lima spiral koʻikoʻi e hoʻopio nani a puni kona kumu. ʻO nā galaxes Seyfert he mea hoihoi loa ia no ka mea, ʻoiai ka ʻōlinolino o ko lākou kumu ikaika, hiki ke ʻike ʻia ka radiation mai ka galaxy holoʻokoʻa. I loko o kēia kiʻi, ʻike maopopo ʻia nā wiliwili wili o ka hale galactic.

Hoʻopuka ka nucleus galactic o kahi galaxy Seyfert i kahi ʻālohilohi ikaika ma muli o ka hāʻule ʻana o nā mea i loko o ka lua ʻeleʻele nui ma kona kikowaena. Hiki i kēia mau nuclei galactic ikaika ke hoʻomālamalama i ka mālamalama i ʻoi aku ma mua o ka ʻōlinolino hui ʻana o nā hōkū a pau i loko o kā lākou mau galaxies.

ʻO ka galaxy liʻiliʻi, ʻike ʻia he kumu ʻālohilohi akā he mau lima liʻiliʻi liʻiliʻi. ʻO kēia no ka mea e komo mālie ʻia i loko o ka galaxy nui. Hoʻokuʻu ʻia ka pilina ma waena o kēia mau galaxies ʻelua ma ke kiʻi Hubble.

ʻO Arp 107 kekahi ʻāpana o ka hui o nā galaxies ʻē aʻe i kapa ʻia ʻo Atlas of Peculiar Galaxies, i hōʻuluʻulu ʻia e Halton Arp i ka makahiki 1966. ʻO kēia kiʻi hou kahi ʻāpana o ka hoʻoikaika mau ʻana e aʻo i nā ʻanuʻu liʻiliʻi i ʻike ʻia mai ka Arp catalog a kaʻana like i ko lākou nani kupaianaha me. ka lehulehu.

Puna: ESA (European Space Agency)