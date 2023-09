Lawe ʻo Hubble Space Telescope o NASA i ke alahaka ʻo ke kinoea a me ka lepo ma waena o nā galaxies

Ua kiʻi ka Hubble Space Telescope o NASA i kahi kiʻi kupaianaha o ke alahaka o ke kinoea a me ka lepo e hoʻopili ana i ʻelua galaxies ma ka ʻaoʻao o ka hoʻohui ʻana. ʻO kēia alahaka kosmiko, aia i loko o ka ʻōnaehana Arp 107, ua hoʻohauʻoli i nā ʻepekema a me nā mea leʻaleʻa like.

ʻO Arp 107, aia ma kahi o 465 miliona mau makahiki māmā mai ka Honua, ʻo ia ke kumu o kahi misionari hui e NASA a me ka European Space Agency (ESA). Ke manaʻo nei ka misionari e wehe i nā mea pohihihi o nā lālā i ʻike ʻole ʻia o kēia ʻōnaehana.

Hōʻike koʻikoʻi ke kiʻi i hopu ʻia i kahi Seyfert Galaxy, i ʻike ʻia no kāna nucleus galactic ikaika. ʻO kēia ʻano lani kū hoʻokahi i hoʻomalu ʻia e ka lima spiral nui e kāʻei nani ana a puni kona poʻo, i hoʻonani ʻia me nā hōkū nui he nui. ʻO ka mea e mahalo ai, ʻo kēia mau hōkū ke ʻaiʻē i ko lākou hānau ʻana a me ka hoʻomālamalama ʻana i ka waiwai waiwai o nā mea i hoʻokumu ʻia mai ka liʻiliʻi liʻiliʻi me ka Seyfert Galaxy e kokoke ana e hui.

Hāʻawi ka Seyfert Galaxy's galactic nucleus i kahi hōʻike nani, e hoʻopuka ana i kahi ʻano ʻālohilohi o nā mea i pau i ka lua ʻeleʻele waena. Hiki i kēia radiation ikaika ke uhi i ka luminance hui o kēlā me kēia hōkū i loko o ka galaxy.

I ka hoʻohālikelike ʻana, ʻike ʻia ka liʻiliʻi liʻiliʻi ma Arp 107, ʻoi aku hoʻi i kona mau lima spiral, e hōʻike ana i kona komo ʻana i ka Seyfert Galaxy nui aʻe. ʻO nā galaxies Seyfert, e like me Arp 107, he mea nui ia no ka mea hiki ke ʻike ʻia ka radiation mai kā lākou galaxy holoʻokoʻa ʻoiai ka nui o ka ʻōlinolino o kā lākou kumu hana.

ʻO ka Seyfert Galaxy a me ka liʻiliʻi liʻiliʻi ma Arp 107 he ʻāpana o ka "Atlas of Peculiar Galaxies," kahi hui i hana ʻia e Halton Arp i ka makahiki 1966. ʻAʻole kēia ʻike e hōʻike wale i ko lākou nani kupaianaha akā hoʻonui i ko mākou ʻike i ka honua a me ka hanohano. o ka hooulu lani.

Ke hoʻomau nei kēia mau galaxia ʻelua i ka hui ʻana, ke kali nui nei ka poʻe ʻepekema a me ka poʻe ʻoliʻoli astronomy i nā hōʻike a me nā mea huna e wehe ʻia ai kēia hui. ʻO ka manawa a me nā ʻike hou aʻe e ka Hubble Space Telescope e hāʻawi i nā pane.

Sources:

– NASA

– Keʻena Space ʻEulopa (ESA)

- "Atlas of Peculiar Galaxies" na Halton Arp