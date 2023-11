ʻO nā mōʻalihaku hou ma Brazil i hoʻomālamalama i nā Silesaurids Enigmatic

ʻO ka loaʻa hou ʻana o nā mōʻalihaku ma Rio Grande do Sul, ka mokuʻāina hema loa o Brazil, ua hoʻohui i kahi papa hou o ka paʻakikī i ke aʻo ʻana i nā silesaurids, kahi hui o nā dinosauriforms i noho i ka wā Triassic. Ua hoʻoulu kēia mau mōʻalihaku i ka manaʻo o ka poʻe noiʻi, no ka mea, hāʻawi lākou i nā ʻike waiwai i ka mōʻaukala evolutionary o silesaurids a me ko lākou pilina me nā dinosaurs.

ʻO ka hui mōʻalihaku, i loaʻa ma 2014 ma kahi kahua i kapa ʻia ʻo Waldsanga i ka Santa Maria Formation, aia nā iwi mai nā kānaka he nui. ʻOiai he mea paʻakikī ke hoʻoholo inā pili nā iwi a pau i ka ʻano like, hōʻike ka hōʻike e pili ana lākou. He mea koʻikoʻi kēia ʻike no ka mea hoʻohui ia i ka ʻike o nā holoholona i noho ma ia wahi i ka wā Triassic.

ʻO ka hui, i kapa ʻia ʻo UFSM 11579, ʻo ia ka ʻehā o ka silesaurid i loaʻa ma Brazil a ʻo ka lua mai ka makahiki Carnian. Aia kēia mau mōʻalihaku ma ka Stratigraphy a me Paleobiology Laboratory o ke Kulanui Federal o Santa Maria. Ua hoʻohālikelike ka poʻe noiʻi i nā mōʻalihaku i ko lākou ʻano me nā kumulāʻau phylogenetic o nā silesaurids a ua hoʻoholo lākou he ʻāpana maoli lākou o ka moʻokūʻauhau silesaurid, ʻoiai ʻaʻole lākou e hōʻike i kahi ʻano hou.

ʻO ka nui o nā Silesaurids he ʻehā a me ka nui mai hoʻokahi a ʻekolu mika ka lōʻihi. He mau wāwae hope lōʻihi ko lākou a me nā wāwae lohi mua. Ua loaʻa nā mōʻalihaku ma ʻAmelika Hema, ʻAmelika ʻĀkau, ʻApelika, a me ʻEulopa, e hōʻike ana i ko lākou laha ʻana i ka wā Triassic.

Ma kahi noiʻi ʻokoʻa, ua kālele ka poʻe noiʻi i ka anatomy niho o nā silesaurids e loaʻa ai ka ʻike hou aku i kā lākou pilina evolutionary me nā dinosaurs. Ua hōʻike ʻia kā lākou hoʻopaʻa ʻana i ka hoʻopili ʻana o nā niho a me ka hoʻokomo ʻana i nā ʻano mea i aʻo ʻia, me ka UFSM 11579, ua like me nā dinosaurs a me nā crocodiles. Hōʻike kēia ʻike e hōʻike ana nā silesaurids i kahi pae waena ma waena o ke kūlana kahiko o nā niho i hoʻohui ʻia a me ke kūlana i loaʻa kahi i hoʻopaʻa ʻia ai nā niho i ka iwi iwi e nā ligaments.

ʻAʻole ʻokoʻa loa nā ʻike ma ka hoʻokomo ʻana i nā niho i nā silesaurids mai nā dinosauriform ʻē aʻe, akā hāʻawi lākou i nā hōʻike koʻikoʻi e pili pono ana nā silesaurids me nā dinosaurs. No ka hoʻonui ʻana i ko mākou ʻike i ka mōʻaukala evolutionary o kēia pūʻulu, hoʻoikaika ka poʻe noiʻi i ke koʻikoʻi o nā haʻawina phylogenetic kikoʻī e pili ana i ka nānā pono ʻana i nā mōʻalihaku i nā hōʻiliʻili.

Puna: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

NPP

