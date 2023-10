ʻO ke koʻikoʻi o ka pilikino a me ka ʻae ʻana i ka hoʻolaha pūnaewele

I ke au kikohoʻe, ua lilo ka hoʻolaha pūnaewele i mea nui o kā mākou ʻike mākaʻikaʻi. E like me nā mea hoʻohana, ʻike pinepine mākou i nā pūnaewele e noi ana i ko mākou ʻae e hoʻohana i nā kuki. Akā he aha ke ʻano o ia mea?

Ke kaomi nei mākou i ka "Accept" ma kahi hae ʻae kuki, hāʻawi mākou i ka ʻae i nā pūnaewele e mālama a komo i ka ʻikepili ma kā mākou mau polokalamu. Hiki ke hoʻohana ʻia kēia ʻikepili no nā kumu like ʻole, e like me ka hoʻopilikino ʻana i nā hoʻolaha a i ʻole ka ʻike, ka nānā ʻana i ka hele ʻana o ka pūnaewele, a me nā mea hou aku.

Eia naʻe, he mea koʻikoʻi ka hoʻomaopopo ʻana ʻaʻole pono e lawe ʻia kā mākou ʻae. Ua kau ka General Data Protection Regulation (GDPR) ma ʻEulopa i nā lula kikoʻī e pili ana i ka hoʻohana ʻana i nā kuki a me nā ʻenehana nānā ʻē aʻe e pale i ka pilikino o nā mea hoʻohana.

Hoʻokaʻawale ka GDPR i nā ʻano like ʻole o ka mālama ʻenehana pono a i ʻole ke komo ʻana a wehewehe iā lākou penei:

Pono pono: E pili ana kēia i ka waiho ʻana a i ʻole ke komo ʻana i koi ʻia e hiki ai ke hoʻohana i kahi lawelawe kikoʻī i noi ʻia e ka mea hoʻohana.

ʻO ka mālama ʻana i nā makemake: ʻO kēia ka mālama ʻana i nā makemake i noi ʻole ʻia e ka mea hoʻohana.

Nā kumu helu helu: Hoʻohana wale ʻia ka waiho ʻana a i ʻole ke komo ʻana no ka nānā ʻana i ka helu helu, ʻaʻole ia e ʻike pilikino i ka mea hoʻohana.

Ka hoʻopili ʻana i nā mea hoʻohana a me ka nānā ʻana i ka hoʻolaha hoʻolaha: Hoʻohana ʻia kēia ʻano o ka waiho ʻana a i ʻole ke komo ʻana no ka hana ʻana i nā ʻaoʻao mea hoʻohana no ka hoʻolaha i manaʻo ʻia a i ʻole ka nānā ʻana i nā mea hoʻohana ma nā pūnaewele lehulehu no ke kumu kūʻai.

He mea nui i nā pūnaewele ke hōʻike maopopo i kā lākou hoʻohana kuki a loaʻa ka ʻae kūpono mai nā mea hoʻohana. Hoʻomaopopo kēia i ka ʻike o nā mea hoʻohana i ka hoʻohana ʻia ʻana o kā lākou ʻikepili a loaʻa iā lākou ka manawa e hoʻoholo ai e pili ana i kā lākou makemake pilikino.

ʻOiai loaʻa nā pōmaikaʻi o nā kuki a me nā hoʻolaha pūnaewele, pono e hoʻopaʻa i kahi kaulike ma waena o ka pilikino a me ka pale o ka pilikino mea hoʻohana. Ma ka mālama ʻana i nā lula a me ka loaʻa ʻana o ka ʻae o ka mea hoʻohana, hiki i nā pūnaewele ke kūkulu i ka hilinaʻi me kā lākou mea hoʻohana a hana i kahi ʻike mākaʻikaʻi ʻoi aku ka maopopo.

Nā Puna: Hoʻoponopono Hoʻomalu ʻIkepili Nui (GDPR)