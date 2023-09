Hoʻi hou nā Asteroid Samples o NASA i ka Honua ma hope o ka huakaʻi ʻehiku makahiki

By

Ua hoʻihoʻi maikaʻi ka mokulele Osiris-Rex o NASA i nā mea hoʻohālike asteroid mai kahi hohonu, e hōʻailona ana i kahi mea nui i ka ʻimi ʻana i ka lewa. Ua hoʻokuʻu ʻia ka pahu liʻiliʻi liʻiliʻi mai ka mokulele i ka wā o ka lele ʻana o ka Honua a hoʻokuʻu ʻia i kahi ākea mamao o ka ʻāina koa ma Utah. Ua manaʻo ʻia ʻo ka capsule e paʻa i kahi kīʻaha o ka ʻōpala mai ka asteroid waiwai nui i kapa ʻia ʻo Bennu. ʻO Iapana wale nō ka ʻāina ʻē aʻe i hoʻihoʻi maikaʻi i nā laʻana asteroid.

Hōʻike kēia mau laʻana i ka haul nui loa mai kēlā ʻaoʻao o ka mahina a ua manaʻo ʻia aia nā poloka hale i mālama ʻia mai ka ʻōnaehana solar mua, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o ka Honua a me ke ola. ʻO ka mokulele Osiris-Rex, ka mea i hoʻomaka i kahi mikiona $ 1 biliona ma 2016, hiki i Bennu i 2018 a hōʻiliʻili i nā mea hoʻohālike me ka hoʻohana ʻana i kahi pahu lāʻau lōʻihi i 2020. I kāna huakaʻi holoʻokoʻa, ua hoʻopaʻa ka mokulele i 6.2 biliona mau kilomita.

ʻO ka hoʻoikaika hou ʻana o NASA ma Utah e pili ana i nā helikopa a me kahi lumi hoʻomaʻemaʻe manawa ma ka Defence Department's Utah Test and Training Range. E lawe ʻia nā laʻana i ka Johnson Space Center o NASA ma Houston no ka nānā hou ʻana. ʻO ka wehe ʻana o ka pahu hāpana e hoʻoholo i ka nui o nā mea i hōʻiliʻili ʻia.

Manaʻo ka poʻe ʻenekinia he 250 grams ka nui o nā mea mai Bennu mai, me ka hapa hewa o 100 grams. ʻOi aku kēia ma mua o ka palena iki o ka misionari. E loaʻa nā ana pololei i nā pule e hiki mai ana. Hoʻolālā ʻo NASA e hōʻike i nā laʻana i ka lehulehu i ʻOkakopa.

ʻO Bennu, ka mea e kaapuni nei i ka lā ma kahi mamao o 81 miliona mau kilomika mai ka Honua, aia ma kahi o ka hapalua kilomita ma ka ʻaoʻao a ua manaʻo ʻia he ʻāpana ia o kahi asteroid nui aʻe. Hāʻawi kēia mau laʻana i ka ʻikepili koʻikoʻi no ka hoʻoikaika ʻana i ka asteroid-deflection e hiki mai ana, ʻoiai ʻo Bennu i manaʻo ʻia e hoʻokokoke kokoke i ka Honua ma 2182.

ʻO kēia huakaʻi kūleʻa e hōʻailona ana i ke kolu o ka hoʻihoʻi ʻana o NASA mai kahi mikiona robotic hohonu a hoʻonohonoho i ke kahua no nā ʻimi ʻimi e hiki mai ana, me ka misionari e hoʻihoʻi i nā laʻana mai Mars e ka Perseverance rover.

