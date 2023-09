He Kiʻekiʻe Kiʻekiʻe ka Manaʻo ʻana o ka hau wai ma ka mahina?

ʻO kahi noiʻi hou i alakaʻi ʻia e Kauka Raluca Rufu mai ka Southwest Research Institute e hōʻike ana ʻaʻole i like ka kahiko o nā wahi malu mau o ka mahina (PSR), kekahi o nā wahi anuanu loa o ka ʻōnaehana solar, e like me ka mea i manaʻo ʻia ma mua. ʻO kēia mau PSR, aia ma nā pou o ka Moon, ʻo ia nā wahi i hiki ʻole ai ka lā i ka papahele o nā lua hohonu, e hoʻopaʻa ana i nā kinikona maʻemaʻe, me ka hau wai.

Hōʻike ka helu ʻana o ka hui ʻo ka hapa nui o nā PSR o ka Moon ʻaʻole i ʻoi aku ma mua o 3.4 biliona mau makahiki a aia paha i loko o nā waihona hau wai ʻōpiopio. He hopena koʻikoʻi kēia ʻike no ko mākou ʻike ʻana i nā kumuwaiwai wai ma ka Moon, i manaʻo ʻia he mea koʻikoʻi no ka ʻimi ʻana i ka mahina a me nā mikiona lewa e hiki mai ana.

ʻO ka loaʻa ʻana o ka hau wai ma ka Moon he mea hoihoi i ka poʻe ʻepekema. ʻO kona hiki ke kumu waiwai no nā astronauts hiki ke hana i ka rocket propellant a hoʻomau i nā ʻōnaehana kākoʻo ola. Eia naʻe, ʻo ka makahiki o nā PSR, kahi i manaʻo ʻia e paʻa ai ka hau wai, ua manaʻo mua ʻia he ʻoi aku ka nui.

Inā ʻoi aku ka liʻiliʻi o nā PSR ma mua o ka mea i manaʻo mua ʻia, ʻo ia ke ʻano o ka manaʻo nui o ka hau wai ma ka mahina. Ke hāpai nei kēia i nā nīnau e pili ana i ka hiki ke hoʻohana i kēia mau kumuwaiwai no nā mikiona lunar e hiki mai ana. Pono ka noiʻi a me ka ʻimi ʻana no ka hoʻoholo ʻana i ka nui a me ka loaʻa ʻana o ka hau wai ma ka mahina.

ʻO ka haʻawina i alakaʻi ʻia e Kauka Raluca Rufu a me kāna hui e hōʻike ana i ka pono o ka hoʻomau ʻana i ka noiʻi ʻepekema o nā PSR o ka Moon. He mea nui ka hoʻomaopopo ʻana i ka makahiki a me ka haku ʻana o kēia mau ʻāina no ka hoʻolālā ʻana i nā misionari e hiki mai ana a me ka hoʻohana pono ʻana i nā kumuwaiwai mahina.

