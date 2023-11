Hāʻawi ka ʻikepili hou i ka maopopo o nā inoa maʻi kanu

Ua hoʻokuʻu ʻia kahi waihona ʻikepili e kōkua i nā mea noiʻi a me nā mea hoihoi i ka ʻike maʻalahi a me ka hoʻomaopopo ʻana i nā inoa Dutch o nā maʻi kanu. ʻO ka hoʻolālā, i kapa ʻia ʻo Dutch Names of Plant Diseases, i wehe ʻia ma kahi symposium kūikawā i hoʻonohonoho ʻia e ka Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV) e hoʻomanaʻo i kahi kenekulia o ka noiʻi phytopathological ma Wageningen.

ʻO ka hoʻoikaika like ʻana, alakaʻi ʻia e Piet Vlaming, ke kākau ʻōlelo o KNPV, ua hui pū i nā poʻe loea i nā ʻano like ʻole e like me ka entomology, phytopathology, bacteriology, virology, nematology, a me ka hui ʻo Agro4all. Ua loaʻa i kā lākou ʻike hui i kahi ʻōnaehana huli hilinaʻi e hiki ai i nā mea hoʻohana ke ʻimi wikiwiki i nā inoa Dutch o nā maʻi kanu me ka maʻalahi.

ʻAʻole like me nā pests, nona nā inoa ʻepekema ʻokoʻa a pinepine hoʻi i nā inoa Dutch, ua hoʻokumu pinepine ʻia nā inoa o nā maʻi kanu i nā hōʻailona ʻike ʻia a hiki ke ʻokoʻa i nā mea kanu like ʻole. Eia kekahi, hiki i nā infestations like ʻole ke kaʻana like i ka inoa o ka maʻi, e hoʻohui hou i ka huikau. No ka laʻana, hiki i nā kumu kumu he nui ke kuleana no ka "maʻi kiko lau."

No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia a hāʻawi i ka maopopo, ua hoʻokumu ka KNPV i ka waihona Nederlandse Namen Plantenziekten. I kēia manawa, loaʻa i ka waihona ka ʻike ma luna o 1,700 mau maʻi maʻi kanu, a ua hoʻonui mau ʻia e hōʻoia i kona pololei.

Aia ke koʻikoʻi o ka waihona hou i kona hiki ke hoʻomāmā i ka noiʻi a me ka hoʻomaʻamaʻa ʻana i ke kamaʻilio ʻana i loko o ke kahua o nā mea kanu. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi kahua kikowaena no ka loaʻa ʻana o ka ʻike hilinaʻi e pili ana i nā inoa maʻi mea kanu, hiki i nā mea noiʻi a me nā ʻoihana ke hana pū me ka ʻoi aku ka maikaʻi, e hōʻoia i ka ʻike maikaʻi ʻana, ka pale ʻana, a me ka mālama ʻana i nā maʻi mea kanu.

Me kēia kumuwaiwai hou, hiki i nā ʻepekema, nā loea mahiʻai, a me nā mea hoihoi ke hoʻopaʻa i kahi waihona piha o nā inoa maʻi mea kanu, e paipai ana i ka ʻike nui o ka phytopathology a me ke kākoʻo ʻana i nā hana i ka mālama ola kino.

Nā nīnau i nīnau pinepineʻia (FAQ)

He aha ka waihona Nederlandse Namen Plantenziekten?

ʻO ka waihona Nederlandse Namen Plantenziekten he hōʻiliʻili piha o nā inoa Dutch no nā maʻi kanu. Manaʻo ia e hāʻawi i ka akaka a me ka maʻalahi o ka loaʻa ʻana o ka ʻike e pili ana i nā inoa maʻi kanu a me nā mea ʻino e pili ana.

ʻO wai ka mea i kūkulu i ka waihona?

Ua hoʻomohala ʻia ka waihona ma o ka hoʻoikaika like ʻana ma waena o nā ʻepekema mai Wageningen University & Research, nā loea i nā ʻano aʻoaʻo like ʻole e like me ka entomology, bacteriology, virology, nematology, a me ka hui ʻo Agro4all. ʻO Piet Vlaming, ke kākau ʻōlelo o ka Royal Netherlands Phytopathological Society (KNPV), i hana nui i ka hoʻomaka ʻana i ka hoʻomohala ʻana i ka waihona.

ʻEhia mau maʻi maʻi kanu i uhi ʻia e ka waihona i kēia manawa?

Aia i ka waihona Nederlandse Namen Plantenziekten ka ʻike ma luna o 1,700 mau maʻi maʻi like ʻole. Hoʻonui mau ʻia ka waihona no ka hōʻoia ʻana i kona pololei a hoʻonui i kona uhi.

He aha ka pahuhopu o ka waihona?

ʻO ka pahuhopu nui o ka waihona ʻikepili ʻo ia ka wehewehe ʻana i ka lehulehu o nā inoa e pili ana i nā maʻi mea kanu ma ka ʻōlelo Dutch. Ma ka hāʻawi ʻana i kahi ʻōnaehana huli hilinaʻi a me kahi kahua kikowaena no ka loaʻa ʻana o ka ʻike, manaʻo ka waihona e kākoʻo i nā mea noiʻi, nā loea, a me nā mea hoihoi i ka hoʻomaopopo maikaʻi ʻana a me ka mālama ʻana i nā maʻi kanu.