Hana ʻia ka Universe me 69% Dark Energy, hōʻoia ʻia ke ana hou

Ua hoʻoholo ka poʻe Astronomers e pili ana ka ikehu ʻeleʻele ma kahi o 69% o ka nui o ka nui o ka ikehu o ka Universe. Ke waiho nei kēia i ke koena 31% i ka mea maʻamau (e like me nā hōkū, nā galaxies, a me nā ʻātoma) a me nā mea ʻeleʻele, kahi ʻano mea pohihihi e pili ana i ka Universe ma o ka umekaumaha.

ʻO ka ikehu ʻeleʻele kahi mana i ʻike ʻole ʻia no ka hoʻonui wikiwiki ʻana o ke ao holoʻokoʻa, ʻoiai ʻo ka mea ʻeleʻele he ikaika gravity ʻaʻole hiki ke wehewehe ʻia e nā manaʻo o kēia manawa. Manaʻo ka poʻe ʻepekema aia ma kahi o 80% o ka mea ma ke ao holoʻokoʻa i loko o ka mea ʻeleʻele, a ʻo ke koena he mea maʻamau a 'baryonic' paha.

No ke ana ʻana i ka nui o ka ikehu o ke ao holoʻokoʻa, ua hoʻohana ka poʻe astronomers i nā pūʻulu galaxies. Ma ka hoʻohālikelike ʻana i ka helu a me ka nui o nā galaxies i loko o kahi pūpū me nā hoʻohālikelike helu, hiki i nā ʻepekema ke helu i ka nui o ka mea a me ka ikehu. Hoʻokumu ʻia kēia ʻano hana ma ka ʻoiaʻiʻo ua hoʻokumu ʻia nā pūʻulu galaxy mai nā mea i hāʻule i nā piliona makahiki ma lalo o ka umekaumaha.

Ua hoʻohana nā mea noiʻi i kahi ʻenehana i kapa ʻia ʻo GalWeight e koho i ka nui o nā pūʻulu galaxy i kā lākou waihona. A laila hana lākou i nā hoʻohālikelike me nā ʻāpana like ʻole o ka ikehu ʻeleʻele a me ka mea a ʻike ʻia he Universe i loaʻa i ka 31% mea i kūpono maikaʻi loa i nā hui galaxy i ʻike ʻia. Kūlike kēia ana me nā haʻawina mua a me nā ana ʻē aʻe o ka nui o ka ikehu.

Hāʻawi kēia noiʻi i nā ʻike koʻikoʻi i ka haku ʻana o ka Universe a kōkua i nā ʻepekema e hoʻomaopopo i ke ʻano o ka ikehu pouli. Hoʻonui ia i ko mākou ʻike i ka hoʻonui ʻana o ke ao holoʻokoʻa, me nā hopena e hiki mai ana.

