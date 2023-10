ʻIke a hoʻokaʻawale ʻo AI i ka Supernova, e hoʻopau ana i ka pono o ke komo ʻana o ke kanaka

Ua ʻike maikaʻi ʻia, ʻike, a hoʻokaʻawale ʻia kahi mea hana hana akamai hou (AI) i kāna supernova mua. ʻO kēia hoʻokō groundbreaking hōʻailona ka manawa mua i hoʻopau loa ʻia ke kanaka mai ke kaʻina hana o ka ʻike a me ke aʻo ʻana i kēia mau pahū honua ikaika.

ʻO nā Supernovae nā pahū ikaika loa o nā hōkū e hoʻopuka ana i ka nui o ka mālamalama. I kēia manawa, ʻo ka ʻike a me ka nānā ʻana o nā supernovae e pili ana i nā kānaka a me nā robots. Eia naʻe, ua hoʻomohala kahi hui i alakaʻi ʻia e Northwestern University i kahi ʻōnaehana piha piha i kapa ʻia ʻo Bright Transient Survey Bot (BTSbot) e hoʻolalelale i ke kaʻina hana a hoʻopau i ka hewa kanaka.

No ke aʻo ʻana i ka algorithm AI, ua hoʻohana nā mea noiʻi ma luna o 1.4 miliona mau kiʻi mōʻaukala mai 16,000 kumu astronomical. Ma ka nānā ʻana a me ke aʻo ʻana mai kēia nui o ka ʻikepili, hiki iā BTSbot ke hoʻopaʻa wikiwiki a hoʻokaʻawale i nā moho supernova hou.

ʻO ka wehe ʻana i nā kānaka mai ka loop ʻaʻole wale e hoʻonui i ka maikaʻi o ke kaʻina hana akā hiki nō hoʻi i ka nānā ʻana i ka hohonu. Hāʻawi kēia ʻōnaehana ʻakomi i ka manawa no ka hui noiʻi e kālailai i kā lākou nānā ʻana a hoʻomohala i nā kuhiakau hou e wehewehe i ke kumu o kēia mau pahū honua.

Ua hōʻike ʻo Adam Miller o ke Kulanui o Northwestern, nāna i alakaʻi i ka papahana, i ke koʻikoʻi o kēia hoʻokō, me ka ʻōlelo ʻana, "No ka manawa mua, ua ʻike, ʻike, a hōʻoia i ka loaʻa ʻana o kahi supernova kekahi pūʻulu robots a me AI algorithms. He hana koʻikoʻi kēia i mua no ka mea e hiki ai i nā robots ke hoʻokaʻawale i nā subtypes o nā pahū stellar. "

Ua hoʻāʻo maikaʻi ka hui i ka BTSbot ma kahi moho supernova hou i kapa ʻia ʻo SN2023tyk. ʻO ka hui pū ʻana me nā astronomers mai nā hui e like me Caltech, ke Kulanui o Minnesota, a me nā kulanui ma ʻEnelani a me Suedena, ua hōʻike ka hui honua i ka mana a me ka hiki o kēia mea hana AI.

ʻO ka hoʻomohala ʻana o kēia ʻōnaehana holoʻokoʻa e hāʻawi i kahi holomua nui ma ke kahua o ka astrophysics, streamlining i ke kaʻina o ka ʻike supernova a me ka hoʻokaʻawale ʻana. ʻAʻole wehe wale kēia mea hana AI i ke komo ʻana o ke kanaka, akā hāʻawi pū i ka manawa hou no ka poʻe noiʻi e ʻimi i kā lākou ʻike a wehe i nā ʻike hohonu i nā mea pohihihi o ke ao holoʻokoʻa.

Nā wehewehena:

- Supernova: ʻO kahi pahū ʻālohilohi a ikaika loa o kahi hōkū.

- BTSbot: ʻO ka Bright Transient Survey Bot, kahi mea hana AI i hoʻomohala ʻia e Northwestern University e hoʻomaʻamaʻa i ka ʻike a me ka helu ʻana o nā supernovae.

