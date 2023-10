Hoʻokomo ʻia kahi mea hana AI hou i ka ʻike ʻana o Supernovae

Ua hoʻomohala kahi hui honua i alakaʻi ʻia e Northwestern University i kahi mea hana akamai (AI) i kapa ʻia ʻo Bright Transient Survey Bot (BTSbot) hiki ke ʻike, ʻike, a hoʻokaʻawale i nā supernova. Hoʻohana ʻia kēia mea hana hoʻoheheʻe honua i ka ʻimi ʻana i nā supernovae ma ka lani o ka pō, hiki ke hoʻoneʻe i ke kanaka mai ke kaʻina hana a hoʻopau i ka hiki ke hewa kanaka. Hoʻoikaika ka mea hana AI i ke kaʻina hana ʻike a ua aʻo ʻia me ka hoʻohana ʻana ma luna o 1.4 miliona mau kiʻi mai nā kumu like ʻole, me nā supernovae i hoʻopaʻa ʻia, nā hōkū lapalapa, nā hōkū hoʻololi, a me nā galaxies.

Hana ʻia nā Supernovae i ka wā e hiki ai nā hōkū i ka pae hope o kā lākou hoʻomohala ʻana a hoʻopau i kā lākou wahie hoʻohui nuklea. E hāʻule ana ke kumu o ka hōkū i ka wā e hū ai nā papa o waho, e hopena i kahi pahū ʻālohilohi a nui. ʻO ka algorithm aʻo mīkini a BTSbot hiki iā ia ke hoʻokaʻawale i nā ʻano kikoʻī kikoʻī o nā pahū stellar, e hōʻike ana i kahi pae nui i mua o ke aʻo ʻana i nā pahū honua. Ma ka wehe ʻana i nā kānaka mai ke kaʻina hana, ʻoi aku ka manawa o ka poʻe noiʻi e kālailai i nā ʻike a hoʻomohala i nā kuhiakau hou e pili ana i ke kumu o kēia mau hanana honua.

ʻAʻole hoʻopololei wale ka mea hana AI i ke aʻo ʻana i nā supernovae akā kōkua pū kekahi i nā mea noiʻi e hoʻomaopopo i ka pōʻai ola o nā hōkū a me ka hana ʻana i nā mea e like me ke kalapona, hao, a me ke gula. I kēia manawa, hana nā kānaka me nā ʻōnaehana robotic e ʻike a nānā i nā supernova. Ke kiʻi mau nei nā telescopes robotic i ka lani o ka pō e ʻike i nā kumu hou, a hana ʻia nā polokalamu ʻakomi i kahi papa inoa o nā pahū moho. A laila hoʻolilo nā kānaka i ka manawa nui e hōʻoia i kēia mau moho. ʻO ka hoʻohui ʻana o BTSbot i kēia kaila hana e hōʻemi i ka pono no ka nānā ʻana i ke kanaka a hiki i nā mea noiʻi ke hilinaʻi i ka AI e hana i nā hana pono.

ʻO Nabeel Rehemtulla, ka luna alakaʻi o ka noiʻi, hōʻike i ka pono o ka mea hana AI, me ka ʻōlelo ʻana i ka wā e hana ai, hiki i nā kānaka ke hilinaʻi i ka BTSbot a me nā ʻōnaehana AI ʻē aʻe e hoʻokō i kā lākou mau kuleana me ka ʻole o ke komo ʻana. ʻO ka hoʻomohala ʻana o kēia mea hana AI he mea nui i ka hoʻopaʻa ʻana i nā supernovae a hōʻike i ka hiki o AI i ka wikiwiki ʻana i nā ʻike ʻepekema.

