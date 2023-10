He kumu hoʻohālike hou no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hōʻike ʻana o ke kalapona ʻeleʻele ma nā ʻano hoʻohālike o ka honua

Ua ʻike ka poʻe noiʻi i nā hemahema i ka hōʻike ʻana o ke kalapona ʻeleʻele (BC), kahi mea nui o nā aerosol lewa, i nā hiʻohiʻona honua honua (GCMs). ʻO kahi haʻawina hou e Chen et al. ke nānā nei i ka microphysical a me ka optical waiwai o BC e hoʻoikaika i kona hopena radiative, a manaʻo i kahi hiʻohiʻona aerosol optical i hoʻomaikaʻi ʻia e hoʻoponopono i kēia mau hemahema.

Ua ʻike ʻia ʻo BC no kona hiki ke hoʻomoe māmā a me kāna hāʻawi ʻana i ka mahana wela. Eia nō naʻe, ua ʻike ʻia ka hoʻonui ʻia ʻana o ka absorption a me nā hopena hoʻomehana honua o nā aerosol i loko o nā GCM ma muli o ka lawa ʻole o ka hōʻike ʻana o nā mokuʻāina hui pū o BC.

ʻO Chen et al. ua kālailai ʻia nā ʻike kumu he nui o ka hāʻawi ʻana i ka nui o ka ʻāpana a me ka hui ʻana o ka mokuʻāina e ʻike i nā waiwai BC koʻikoʻi e hoʻopilikia nui i kona hopena radiative. A laila hoʻomohala lākou i kahi hiʻohiʻona aerosol optical i hoʻomaikaʻi ʻia i ʻoi aku ka maikaʻi o kēia mau waiwai e pili ana i nā ʻike. Ua hoʻokō ʻia kēia kumu hoʻohālike i hoʻonui ʻia i kahi GCM.

Ua loiloi ka poʻe noiʻi i ka hana o ke kumu hoʻohālike hou me ka hoʻohana ʻana i nā mākaʻikaʻi kahua. Ua hōʻike ʻia nā hualoaʻa e pili pono ana ka BC absorption mai nā hōʻike i hoʻomaikaʻi ʻia me nā ʻike BC honua. Hoʻopili ʻia kēia i ka wānana pololei loa o ka microphysical pili i ka BC a me nā waiwai hui.

Eia kekahi, ua ʻike nā mea noiʻi ʻo ka hoʻomaikaʻi ʻana o ka hōʻike ʻana o BC i alakaʻi i ka hōʻemi ʻana i kāna radiative ikaika a me nā hopena aniau a hiki i ka 24 pakeneka. Hōʻike kēia i ke koʻikoʻi o ka hōʻike pololei ʻana i ka BC ma nā GCM no ka ʻike ʻana i ke aniau hilinaʻi.

ʻO kēia haʻawina, i kapa ʻia ʻo "He aerosol optical module with observation-constrained black carbon properties for global climate models," i paʻi ʻia ma ka Journal of Advances in Modeling Earth Systems.

I ka hopena, ʻo Chen et al. ua hoʻomohala i kahi hiʻohiʻona i hoʻomaikaʻi ʻia no ka hōʻike ʻana i ka BC ma nā GCM, e hoʻoponopono ana i nā hemahema i ka microphysical a me nā waiwai optical o BC. Hōʻike nā hualoaʻa e alakaʻi ana kēia hōʻike hoʻonui i ka ʻaelike maikaʻi me nā nānā honua a me ka hōʻemi ʻana i nā hopena aniau o BC. Hāʻawi kēia noiʻi i ko mākou ʻike i ke kuleana o BC i ka hoʻololi ʻana i ke aniau a hāʻawi i kahi mea hana waiwai no ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā kuhi aniau.

Sources:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). ʻO kahi module aerosol optical me nā waiwai kalapona ʻeleʻele i kāohi ʻia i ka nānā ʻana no nā ʻano hoʻohālike honua. Nūpepa o nā holomua ma ka hoʻohālike ʻana i nā ʻōnaehana honua, 15, e2022MS003501.