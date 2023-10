Hoʻohana ka poʻe ʻepekema i nā neutron e ana i ke koʻikoʻi i ka hana hoʻohui

Ua hōʻike maikaʻi ka poʻe ʻepekema ma Oak Ridge National Laboratory (ORNL) i ko lākou hiki ke ana i ke koʻikoʻi i loko o kahi mea a nānā i nā neʻe atomika i ka wā o ke kaʻina hana hoʻohui me ka hoʻohana ʻana i nā neutrons. Ua hoʻohana ka poʻe noiʻi i kahi kahua paʻi 3D i kapa ʻia ʻo OpenN-AM, i hui pū me ka VULCAN beamline ma ORNL's Spallation Neutron Source (SNS), e ana mau ana i ka ulu ʻana o ke koʻikoʻi i ka wā hana.

Ma ka hoʻohui ʻana i ke kiʻi infrared a me ka hoʻohālike kamepiula me ka platform OpenN-AM, ua hiki i nā ʻepekema ke loaʻa i ka ʻike hohonu o ka ʻano mea i loko o ke kaʻina hana. Ua nānā lākou i ke kila hoʻololi haʻahaʻa haʻahaʻa (LTT) a nānā i ka neʻe ʻana o nā ʻātoma i ka pane ʻana i ke koʻikoʻi i hoʻololi ʻia i ka mahana a i ʻole ka ukana i hoʻohana ʻia.

ʻO ke koʻikoʻi koena, e mau ana ma hope o ka lawe ʻia ʻana o ka ukana o waho a i ʻole ke kumu o ke koʻikoʻi, hiki ke alakaʻi i ka deformation waiwai a me ka hāʻule ʻole. He mea koʻikoʻi ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau koena koʻikoʻi no ka hana ʻana i nā mea kikoʻī me nā waiwai i makemake ʻia a me ka hana. Ua hoʻolālā a hoʻokō ka poʻe noiʻi ORNL i kahi hoʻokolohua e ana pono ana i ke koʻikoʻi e ulu ana i loko o nā mea e hoʻoholo ai pehea e puʻunaue ʻia ai nā koʻikoʻi.

ʻO ka hiki ke ana a hoʻomalu i ke koʻikoʻi koena i ka wā o ka hana additive he hopena koʻikoʻi no nā ʻoihana e like me ka automotive, aerospace, ikehu maʻemaʻe, a me nā mea hana-a-make. Hiki i nā mea hana ke hoʻololi i ke koʻikoʻi koena o nā ʻāpana e hoʻonui i ka ikaika a ʻae i nā ʻano māmā a paʻakikī. Ua loaʻa iā lākou kahi makana 2023 R&D 100 i ka noiʻi ʻana i hana ʻia e nā ʻepekema ORNL.

Ua kākoʻo ʻia ka noiʻi e ka ORNL's Laboratory Directed Research and Development program, nāna e hāʻawi kālā i ka noiʻi kiʻekiʻe a me ka hoʻomohala ʻana me ka waiwai kūpono no nā papahana ʻāina. Manaʻo ka poʻe ʻepekema e hele mai nā mea noiʻi ʻē aʻe mai ke ao holoʻokoʻa i ORNL e hana i nā hoʻokolohua like i nā metala kūpono no kā lākou hana hana.

Wehe kēia noiʻi i nā mea hou no ka hoʻolālā ʻana i ke koena o ke kaumaha a me ka hāʻawi ʻana i nā waiwai i nā ʻāpana hana hoʻohui, e hāʻawi ana i ka mana maikaʻi ma luna o nā gradients thermal a me nā loli. Ma ka hoʻomaopopo ʻana a me ka hoʻoponopono ʻana i kēia mau mea, hiki ke hoʻokō ʻia ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka ʻano mea a me ka hana.

Sources:

– ʻOka Ridge National Laboratory