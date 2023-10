Hōʻike ʻo James Webb Space Telescope i nā mea koʻikoʻi loa i ka Pahū Kilonova

Ua loaʻa i ka James Webb Space Telescope (JWST) kahi mea i ʻike ʻia: he pahū kilonova ma muli o ka hui ʻana o nā hōkū neutron ʻelua ua ʻike ʻia he hale hana no nā mea kaumaha loa. Hōʻike kēia hanana i ka manawa mua i ʻike ai ka JWST i kahi hanana, e hāʻawi ana i nā ʻike waiwai i ka hoʻokumu ʻana o kēia mau mea. Ua hōʻike ʻia ka ʻikepili o ke telescope i nā hōʻike o tellurium, he metala kakaʻikahi i kaumaha loa ke hana ʻia ma o ka hui ʻana i loko o nā puʻuwai o nā hōkū.

Ma kahi o tellurium, aia nā hōʻailona o nā mea kaumaha ʻē aʻe, me ka tungsten a me ka selenium. Ua hōʻoia kēia ʻike ʻana i ka hui ʻana o nā hōkū neutron he kumu nui o nā mea kaumaha, e hoʻomālamalama ana i nā kaʻina hana e hana ai ko ke ao holoʻokoʻa a hoʻopuehu i nā mea.

"He mau kilonova wale nō i ʻike ʻia, a ʻo kēia ka manawa mua i hiki ai iā mākou ke aʻo i ka hopena o kahi kilonova me ka hoʻohana ʻana i ka James Webb Space Telescope," i wehewehe ʻia e ka astrophysicist Andrew Levan o ke Kulanui ʻo Radboud, nāna i alakaʻi i ka loiloi. He hana koʻikoʻi kēia ʻike i ko mākou ʻike ʻana i ke kumu o nā mea, e hoʻopiha ana i nā hakahaka o ko mākou ʻike a Dmitri Mendeleev i haʻalele ai i kāna hana ʻana i ka papaʻaina ma mua o 150 mau makahiki i hala.

He mau kino lani kupaianaha nā hōkū e lawe ana i ka hydrogen e haku ana i ka hapa nui o nā mea i ʻike ʻia ma ke ao holoʻokoʻa a hoʻohui pū i kona mau ʻātoma, e hana mālie ana i nā mea kaumaha. Eia nō naʻe, hiki i kēia kaʻina hui ʻana i kona palena me ka hoʻokumu ʻana o ka hao, ʻoiai ʻo ka ikehu e pono ai no ka hoʻohui ʻana i ka hao i nā mea kaumaha ma mua o ka ikehu i hoʻokuʻu ʻia. No laila, pahū nā hōkū i nā supernovae a i ʻole kilonovae ma muli o ka ikaika o ka umekaumaha.

Ke hiki mai kēia mau pahū ikaika, hoʻomaka lākou i ke ʻano o nā hopena nuklea, kahi e hui ai nā nuclei atomika me nā neutrons e hoʻohui i nā mea kaumaha. ʻO kēia kaʻina hana, i ʻike ʻia ʻo ke kaʻina hopu neutron wikiwiki (r-kaʻina), pono ke kiʻekiʻe o ka neutrons manuahi. Hāʻawi nā Supernovae a me nā kilonovae i nā kaiapuni kūpono no kēia mau ʻano hana. ʻO ka ʻoiaʻiʻo, ua hōʻoia ka nānā ʻana i ʻelua mau hōkū neutron i 2017 i ka hana nui o nā kilonovae i ka hana ʻana i nā mea hana r-process, me ka strontium e ʻike ʻia i kēlā manawa.

ʻO ka hū ʻana o ka gamma-ray hou, i kapa ʻia ʻo GRB230307A, ua hopu ʻia ka manaʻo o ka poʻe ʻepekema ma muli o kona lōʻihi lōʻihi, e hōʻike ana i ka hele ʻana o kahi kilonova. ʻO nā ʻike ma hope me ka JWST, ka mea i kālele ʻia i ka ʻāpana infrared o ka pahū, ʻike ʻia ka tellurium, e hōʻike hou ana i ka hele ʻana o nā mea hana r-kaʻina. Eia naʻe, koi ʻia nā ʻike hou aʻe e hōʻoia i kēia.

ʻO ka mea i ʻoi aku ka ʻē aʻe o kēia pahū kilonova, ʻo ia ka mea i loaʻa ma waena o ka lewa intergalactic, ma kahi o 120,000 mau makahiki māmā mai ke aniani kokoke loa. Manaʻo ka poʻe noiʻi ʻo nā hōkū neutron ʻelua i hoʻokumu ʻia i loko o kahi galaxy akā ua hoʻokuʻu ʻia mai ia mea i ka wā i loaʻa ai nā hanana supernova kekahi ma hope o kekahi.

ʻAʻole ʻike wale kēia ʻike i nā mea huna ma hope o ka hoʻokumu ʻana i nā mea koʻikoʻi, akā ua hāpai pū kekahi i nā nīnau hoihoi e pili ana i ka lōʻihi o ka hui ʻana i ka mana gamma-ray. Makemake nā Astronomers, e like me Ben Gompertz o ke Kulanui o Birmingham, e ʻike hou aʻe i kēia mau hui lōʻihi a loaʻa i ka ʻike maikaʻi aʻe o kā lākou mau mea hoʻokele a me ka hiki ke hana i nā mea kaumaha. ʻO ka hopena o kēia ʻike ʻana i ʻoi aku ma mua o ko mākou ʻike ʻana i ke ao holoʻokoʻa - wehe ia i ka puka i kahi ʻike hoʻololi o ka cosmos a me kāna mau hana i loko.

Nā FAQ:

Nīnau: He aha ka pahū kilonova?

A: ʻO ka pahū kilonova ka hopena o ka hui ʻana o nā hōkū neutron ʻelua, e hoʻopuka ana i kahi pahū ikaika o ka ikehu a me ka māmā.

Nīnau: He aha nā mea kaumaha?

A: ʻO nā mea kaumaha nā mea kemika me ka helu atomika kiʻekiʻe ma mua o ka hydrogen (ke kumu māmā loa) a me ka helium. Loaʻa iā lākou nā metala e like me ke gula, ke kālā, a me ke kēpau.

Nīnau: He aha ka James Webb Space Telescope?

A: ʻO ka James Webb Space Telescope kahi mākaʻikaʻi i hoʻonohonoho ʻia e hoʻomaka i ka makahiki 2021. Hoʻolālā ʻia ia e ʻimi i nā mea mamao o ke ao holoʻokoʻa, me nā hōkū, nā galaxies, a me nā exoplanets.

