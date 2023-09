Nā Uila Uila Haʻahaʻa Haʻahaʻa no ka Neutrino a me nā mea ʻike ʻeleʻele

Ke hana nei nā hui noiʻi ma ka honua holoʻokoʻa e ʻike i nā hanana kakaʻikahi e hiki ke hāʻawi i ka ʻike i ke kumu a me ke ʻano o ka mea ma ke ao holoʻokoʻa. Eia nō naʻe, ke kū nei lākou i nā pilikia ma muli o ka walaʻau ʻana a me ke keakea ʻana mai ka radiation cosmic. Hoʻokahi kumu o ke keʻakeʻa mai ka radioactivity kūlohelohe i loko o ka uila i hoʻohana ʻia e hoʻopaʻa i nā hōʻailona hiki. No ka hoʻoponopono ʻana i kēia pilikia, ua hoʻomohala kekahi hui ma ka Pacific Northwest National Laboratory (PNNL) i nā uwea uila me nā mea ultra-pure me nā haʻahaʻa haʻahaʻa loa o nā mea hoʻohaumia radioactive.

ʻO nā kaula, i hana pū ʻia me Q-Flex Inc., loaʻa nā noi i nā hoʻokolohua neutrino a me nā mea pōʻeleʻele, a me ka hoʻohana ʻana i ka hoʻemi ʻana i ka hoʻopilikia ʻana i nā kamepiula quantum e hiki mai ana. Ua hiki i nā mea noiʻi ke hana i nā kaula i hoʻokahi haneli mau manawa haʻahaʻa i nā mea hoʻohaumia radioactive ma mua o nā koho i loaʻa i ke kālepa. Ke wehe nei kēia holomua i nā mea hou no nā hoʻokolohua physics koʻikoʻi kahi e hiki ai i nā pae minuke o ka haumia ke uhi i nā hōʻailona paʻakikī.

No ka hoʻokō ʻana i ka maʻemaʻe loa, ua loiloi ka hui i nā pae contamination o ka uranium, thorium, a me ka potassium ma kēlā me kēia kaʻina o ke kaʻina hana kelepona. Ua hoʻomohala ʻia nā ʻenehana hoʻomaʻemaʻe kūikawā a me ka hana ʻana no ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka haumia i nā pae liʻiliʻi. ʻAʻole loaʻa nā mea ʻino i ka hopena i ka hana o nā mea pōʻeleʻele a me nā hoʻokolohua neutrino.

Ma ka hoʻemi ʻana i ke keakea ʻana mai ka radiation hope, hoʻonui kēia mau kaula haʻahaʻa radioactivity i ka naʻau o nā hoʻokolohua a hāʻawi i ka maʻalahi i ka hoʻolālā ʻike. Hoʻokokoke kēia i nā mea noiʻi i ka ʻike ʻana i nā hanana loaʻa ʻole e hiki ke kōkua i ka hoʻoponopono ʻana i nā mea pohihihi e pili ana i ka mea pōʻeleʻele a me ke ola ʻana o ka mea ma ke ao holoʻokoʻa.

ʻO ka neutrinoless double beta decay, kahi palaho nuklea kakaʻikahi, a me ka noho ʻana o nā mea ʻeleʻele nā ​​nīnau kumu a kēia mau hoʻokolohua e manaʻo ai e pane. Hiki i ka ʻike ʻana i kēia mau hanana paʻakikī ke hoʻololi i ko mākou ʻike o ke ao holoʻokoʻa. ʻO ka hoʻomohala ʻana i nā kaula uila haʻahaʻa haʻahaʻa he hana koʻikoʻi i ka hoʻokō ʻana i kēia mau holomua.

Sources:

- EPJ Techniques and Instrumentation: ʻO ka puke pai puke e hōʻike ana i ka hoʻomohala ʻana i nā kaula uila haʻahaʻa haʻahaʻa (Kakau: Richard Saldanha et al.)

– Pacific Northwest National Laboratory: Kumu o ka ʻatikala kumu a me ka hale noiʻi.