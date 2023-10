Nānā nā kānaka ʻepekema i ke kamaʻilio ʻana i nā mea kanu me ka hoʻohana ʻana i nā mea hoʻohui hoʻohuihui

Ua holomua ka poʻe ʻepekema i ka hoʻomaopopo ʻana i ke kamaʻilio ʻana o nā mea kanu me kekahi i ka wā e hoʻoweliweli ʻia ai. Ua ʻike mua ʻia kēia ʻano mea, i kapa ʻia ʻo ke kamaʻilio mea kanu-a-mea kanu ma o nā mea hoʻohuihui volatile organic (VOCs), i ka makahiki 1983. Ua hoʻohana ka hui o nā mea noiʻi i nā mea hana hou a me nā ʻenehana kiʻi e ʻike i nā VOC kikoʻī e pili ana i ke kamaʻilio a me nā cell i loko o nā mea kanu. e pane i kēia mau hōʻailona.

Hoʻokuʻu nā mea kanu i nā VOC i ka lewa ke hoʻopōʻino ʻia e nā iniseti a i ʻole nā ​​​​mea hoʻoweliweli ʻē aʻe. Hoʻomaopopo nā mea kanu e pili ana i kēia mau VOC ma ke ʻano he hōʻailona pōʻino a hoʻāla i kā lākou pane pale i ka pōʻino. Ma luna o 30 mau ʻano mea kanu like ʻole i ʻike ʻia e komo ana i kēia kamaʻilio ea.

Ua kūkulu ka poʻe ʻepekema i nā mea hana no ka puhi ʻana i nā VOC i hoʻopuka ʻia e nā mea kanu ʻino i nā mea kanu pili ʻole. Ua hoʻohui lākou i kēia me kahi ʻōnaehana kiʻi fluorescent manawa maoli e nānā i ka pane o nā mea kanu. Ua ʻike ka poʻe noiʻi i ʻelua mau VOC kikoʻī, (Z) -3-hexenal a me (E) -2-hexenal, nona ke kuleana no ka hoʻoulu ʻana i ka pane pale pale calcium i nā mea kanu.

ʻO nā hoʻokolohua hou aʻe i hōʻike ʻia ʻo nā cell kiaʻi, nona ke kuleana no ka hoʻoponopono ʻana i ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o nā stomata (nā pores liʻiliʻi ma luna o nā mea kanu), ʻo ia ka mea mua e hōʻike i kahi pane i nā VOC. Hāʻawi kēia mau ʻike i nā ʻike i nā mīkini kamaʻilio paʻakikī o nā mea kanu a me ko lākou hiki ke pale iā lākou iho mai nā mea hoʻoweliweli.

ʻO ka noiʻi, alakaʻi ʻia e Professor Masatsugu Toyota, e paʻi ʻia ma ka puke pai Nature Communications ma ʻOkakopa 17, 2023. Manaʻo ka hui e kōkua kēia ʻike hou o ka kamaʻilio mea kanu i nā holomua i ka pale ʻana i nā mea kanu a me ka mahiʻai.

Sources:

Nature Communications – Nūpepa

Volatile Organic Compounds (VOCs) - Nā pūhui kemika i hoʻokuʻu ʻia e nā mea kanu i pane i ka pōʻino a i ʻole ka hoʻoweliweli

Nā Pūnaewele kiaʻi - nā ʻano pīni ma luna o nā ʻili o nā mea kanu e hoʻoponopono i ka wehe ʻana a me ka pani ʻana o ka stomata

Nā Phytohormones - Nā hormones kanu e hoʻoponopono i nā kaʻina hana physiological