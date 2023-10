Hana nā ʻenekinia NASA i nā hana e hoʻonui i ke ola o ka misionari Voyager

Ke hoʻokō nei nā mea ʻenekinia NASA i nā hana e hōʻoia ai i ka Voyager spacecraft, i hoʻokuʻu ʻia ma 1977, e hoʻomau i kā lākou ʻimi interstellar no nā makahiki he nui. ʻO kekahi o nā hana e hoʻoponopono i ka hōʻiliʻili ʻana o ke koena wahie i loko o nā paipu haiki i nā thrusters, he mea nui ia no ka mālama ʻana i nā antenna spacecraft e kuhikuhi ana i ka Honua.

No ka hoʻopaʻapaʻa ʻana i kēia pilikia, ua hoʻokō ka misionari i kahi lako polokalamu e pale ai i ka hoʻi hou ʻana o kahi glitch i hoʻopilikia iā Voyager 1 i ka makahiki i hala. Ua manaʻo ʻia kēia patch e pale iā Voyager 1 a me kāna māhoe, Voyager 2, mai ka ʻike hou ʻana i ka hewa like.

He mea koʻikoʻi nā thrusters ma ka mokulele Voyager no ka mālama ʻana i ke kamaʻilio me ka Honua. No ka hoʻemi ʻana i ke koena propellant i loko o nā paipu haiki, e ʻae ʻia ka mokulele e hoʻololi iki i kēlā me kēia ʻaoʻao ma mua o ke kī ʻana i nā pahu. E hoʻemi ana kēia i ka pinepine o nā kī kī thruster. Ua hana ʻia nā hoʻololi ʻana i ka pae o ka thruster rotation ma ka hoʻouna ʻana i nā kauoha i Kepakemapa a me ʻOkakopa, a hiki i ka mokulele ke neʻe i kēia manawa kokoke i 1 degere ma kēlā me kēia ʻaoʻao ma mua o ka wā ma mua.

Manaʻo ka hui e hoʻopaneʻe kēia mau ana i ka hoʻopaʻa piha ʻana o nā paipu inlet thruster proellant no ka liʻiliʻi o ʻelima mau makahiki, a ʻoi aku paha. Hiki ke hana hou i ka wā e hiki mai ana e hoʻonui i ke ola o nā thrusters.

Ma waho aʻe o ka hoʻoponopono ʻana i ka thruster buildup, ua hana nā mea ʻenehana NASA i kahi lako polokalamu e hoʻoponopono ai i kahi pilikia i hoʻopiʻi ʻia i nā hōʻike kūlana garbled mai Voyager 1's onboard computer i 2022. Hana ka patch ma ke ʻano he kulekele inikua, pale i ka hoʻi hou ʻana o ka pilikia a me ka hōʻoia ʻana i ka lōʻihi o ke ola. o na imi.

Ua huakaʻi ʻo Voyager 1 a me Voyager 2 i kahi mamao kupaianaha, me ka Voyager 1 i ʻoi aku ma mua o 15 biliona mile a ʻo Voyager 2 i hiki aku ma luna o 12 biliona mile mai ka Honua. Ma muli o ka makahiki o ka mokulele a me ka lōʻihi o ka manawa ma ke kamaʻilio ʻana, aia ka pilikia e loaʻa i ka pā i nā hopena i manaʻo ʻole ʻia. No ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i kēia pilikia, e loaʻa mua iā Voyager 2 ka pāpaʻi a lilo i mea hoʻāʻo no kāna māhoe.

ʻO ka huakaʻi Voyager, i hoʻolālā mua ʻia no ʻehā makahiki wale nō, ua ʻoi aku ma mua o kāna mau pahuhopu mua. Ma waho aʻe o ke kipa ʻana iā Saturn a me Jupiter, ua lilo ʻo Voyager 2 i ka mokulele mokulele mua e hālāwai me Uranus a me Neptune. Ua hoʻolōʻihi ʻia ka misionari ma hope e hoʻouna i nā probes ma waho o ka heliosphere, ka ʻōpū pale o nā ʻāpana a me nā māla magnetic i hana ʻia e ka Lā. Ua hōʻea ʻo Voyager 1 i ka heliopause i 2012, a ukali ʻia e Voyager 2 i 2018.

He ʻāpana koʻikoʻi nā huakaʻi Voyager o ka NASA Heliophysics System Observatory, i kākoʻo ʻia e ka Heliophysics Division o ka Science Mission Directorate ma Wakinekona. Ua kūkulu a hoʻohana ʻo Caltech's Jet Propulsion Laboratory i ka mokulele Voyager.

Sources:

- Ke Keʻena Hana Hoʻolaha ʻo NASA Jet (JPL)

- ʻO ka ʻike mokulele mokulele NASA Voyager