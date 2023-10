Hana ʻo NASA i nā ʻanuʻu e hoʻonui i nā Misiona Voyager Spacecraft

Ke hoʻokō nei nā ʻenekinia no ka huakaʻi Voyager a NASA i nā hana e hōʻoia i ka hoʻomau ʻana o ka mokulele Voyager 1 a me Voyager 2 e ʻimi i nā wahi interstellar no nā makahiki e hiki mai ana. ʻO kekahi o kā lākou hoʻoikaika ʻana, ʻo ia ka hoʻoponopono ʻana i ke koena wahie e hōʻiliʻili nei i loko o nā paipu haiki i kekahi o nā mea hoʻokuʻi ma ka mokulele. Hiki i kēia kūkulu ke hoʻopilikia i ka hiki o nā thrusters ke mālama i nā antenna e kuhikuhi ana i ka Honua no ke kamaʻilio. Ke hana nei ka hui e hoʻolohi i ke kūkulu ʻana ma o ka ʻae ʻana i ka mokulele e hoʻohuli iki i kēlā me kēia ʻaoʻao ma mua o ke kī ʻana i nā mea hoʻoheheʻe, e hōʻemi ana i ke alapine o ke kī ʻana. Ua hoʻolālā maikaʻi ʻia kēia mau hoʻololi e hōʻemi i ka hopena i ka misionari a hōʻoia i ka hōʻiliʻili ʻana i nā ʻikepili ʻepekema waiwai.

Ke hoʻouka nei ka pūʻulu o nā ʻenekinia i kahi lako polokalamu e pale ai i ka hoʻi hou ʻana o kahi glitch i loaʻa ma Voyager 1 i ka makahiki i hala. Hoʻokumu ʻia ka glitch ma muli o nā kauoha kuhi hewa ʻana o ka attitude articulation and control system (AACS). Hoʻolālā ʻia ka patch e pale i ka mokulele i ka wā e hiki mai ana a hōʻoia i kā lākou hana no ka lōʻihi o ka hiki. Ua loiloi nui ʻia a nānā ʻia no ka hoʻēmi ʻana i nā pilikia e hiki mai ana mai kāna hoʻokō ʻana. E loaʻa mua ka Voyager 2 i ka patch ma ke ʻano he hoʻāʻo ma mua o ka hoʻohana ʻia ʻana iā Voyager 1, kahi mamao loa mai ka Honua a no laila e paʻa ai ka ʻikepili waiwai.

Ua hele ʻo Voyager 1 a me Voyager 2 i kahi mamao loa mai ka Honua, me Voyager 1 ma luna o 15 biliona mile ka mamao a ʻo Voyager 2 ma luna o 12 biliona mile ka mamao. Manaʻo ka hui misionari me nā hana i hoʻokō ʻia, e hoʻomau ka holo ʻana o ka mokulele no nā makahiki ʻelima aʻe, inā ʻaʻole lōʻihi. Hāʻawi nā mikiona Voyager i ka ʻikepili koʻikoʻi e pili ana i ka lewa interstellar a ua lilo i mau milestone koʻikoʻi i ka ʻimi ākea.

Nā kumu: NASA