ʻO ka NASA OSIRIS-REx Spacecraft e hoʻokuʻu i ka Asteroid Sample Capsule no ka pae ʻana ma Utah Desert.

Ua hoʻonohonoho ʻia ka mokulele OSIRIS-REx o NASA e hoʻokuʻu i kahi pahu hoʻohālike i loaʻa nā mea mai ka asteroid Bennu, a laila e pae i ka wao nahele ʻo Utah. ʻO ka mokulele, i kapa ʻia ʻo Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security–Regolith Explorer (OSIRIS-REx), i hōʻiliʻili i kahi laʻana o ka pōhaku a me ka lepo mai ka ʻili o Bennu i ka makahiki 2020. ka lepo.

He koena nā Asteroids mai nā lā mua o kā mākou Pūnaehana Lā, mai ka 4.5 biliona makahiki. Hoʻohana lākou ma ke ʻano he mau capsules manawa, mālama i ka mōʻaukala o kā mākou ʻōnaehana solar a hiki ke paʻa i nā hōʻailona e pili ana i ke kumu a me ka ulu ʻana o kā mākou Pūnaehana Solar. Ma ke aʻo pololei ʻana i nā laʻana mai kahi asteroid e like me Bennu, hiki i nā ʻepekema ke loaʻa nā ʻike koʻikoʻi i ka hiki ʻana mai o nā mea pono, e like me ka wai a me nā molekala organik, he mea koʻikoʻi no ke ola ma ka Honua.

Manaʻo ʻia ʻo Bennu he asteroid pōʻino me kahi manawa liʻiliʻi e hui pū me ka Honua i nā makahiki 300 e hiki mai ana. ʻO ka hoʻomaopopo ʻana i kona haku ʻana ma o ka laʻana i hōʻiliʻili ʻia hiki ke kōkua i ka hoʻomohala ʻana i nā hoʻolālā pale pono. Eia kekahi, ua hoʻihoʻi pololei ʻia nā laʻana mai ka lewa mai nā hiʻohiʻona maʻalahi hiki ke nalowale ke komo ka meteorite i ka lewa o ka Honua.

Hiki i nā laʻana i hoʻihoʻi pololei ʻia ke pane i nā nīnau ʻepekema ʻaʻole hiki i nā nānā mamao ke pane piha. Hāʻawi ka laʻana Bennu i kahi ʻike maopopo o kona kumu a me ka pōʻaiapili honua, kahi i ʻike pinepine ʻole ʻia me nā meteorites i loaʻa ma ka Honua. Eia kekahi, hāʻawi ka kemika waiwai kalapona o Bennu i nā ʻike i nā molekala kūlohelohe e pili ana i ka biology.

E mālama ʻia ka laʻana i loko o kahi keʻena curation kūikawā ma NASA's Johnson Space Center ma Houston e mālama i kona kūlana. E loaʻa i nā kānaka ʻepekema ma ka honua holoʻokoʻa kēia mau laʻana no nā kumu noiʻi, me kahi ʻāpana i mālama ʻia no nā hanauna e hiki mai ana. E hāʻawi ʻo NASA i ka uhi ola ʻana o ka OSIRIS-REx sample capsule pae ʻana ma kāna mau pūnaewele media media.

Nā wehewehena:

– OSIRIS-REx: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security–Regolith Explorer spacecraft.

- Bennu: He asteroid i manaʻo ʻia he koena lani mai nā lā mua o kā mākou Pūnaehana Lā.

- Laʻana Capsule: He pahu e paʻa ai nā laʻana i hōʻiliʻili ʻia mai ka asteroid Bennu.

– Waonahele ʻo Utah: ʻO ka huakaʻi no ka pae ʻana o ka capsule sample.

– Kemika Kapona: Ke aʻo ʻana i nā waiwai kemika a me nā hopena o nā pūhui kalapona.

- Curation Lab: He hale hana kūikawā no ka mālama ʻana a me ke aʻo ʻana i nā laʻana makamae.

